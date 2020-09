Nyugdíjasoknak üzentek a magyar boltláncok

A boltláncok arra kérik az időseket, hogy lehetőség szerint csúcsidőn kívül menjenek vásárolni és bátran kérjenek segítséget a fiataloktól.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) tagjai, az Aldi, az Auchan, a Drogerie Markt (dm), az Euronics, az Ikea, a Lidl, a Mol, az Obi, a Penny Market, a Praktiker, a Rossmann, a Spar és a Tesco arra kéri a vásárlókat, hogy a mostani járványhelyzetben tartsák be a biztonsági szabályokat. Hordjanak maszkot és tartsák a távolságot.

A járványügyi szakemberek javaslatát idézve az OKSZ-tagok azt kérik az idősektől, hogy magukra is vigyázzanak, kerüljék a zsúfolt helyeket és időszakokat vásárlásaik során.

Müller Cecília országos tisztifőorvos is már azt tanácsolja az időseknek, hogy kerüljék a zsúfolt helyeket; ha korán vásárolnak be, már sokat tettek a saját érdekükben.

A kereskedők azt tanácsolják:

Az idősek lehetőségeikhez mérten a legkevésbé zsúfolt órákban vásároljanak, különösen az élelmiszerüzletekben, drogériákban, amikor kevesebben keresik fel a boltokat, mint a reggeli - munka-, iskolakezdés előtti - vagy a délutáni órákban.

Az idősebb korosztály lehetőség szerint támaszkodjon a környezetében a fiatalabbak segítségére is. Ha pedig hosszabb sor alakul ki az üzletben a kiszolgáló pultok, vagy a pénztárak előtt, javasoljuk az idősebb korúak előre engedését is.

Az OKSZ egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy a jogszabályban előírtak alapján maszk nélkül nem is léphet be, nem is tartózkodhat a vásárló az üzletben, üzletsoron, bevásárlóközpontban, ha pedig felszólításra sem viseli a maszkot, kötelező távozásra felszólítani, megtagadni a kiszolgálást és értesíteni a rendőrséget.