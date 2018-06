Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Osztalékot fizetett az Erste Bank

Átutalta tulajdonosainak az osztalékot az Erste Bank Hungary. Az állami tulajdonú Corvinus Zrt. és az EBRD is hat-hat milliárd forintot kapott. Az osztalék a jegyzett tőke 27,3 százalékát jelenti, míg a saját tőkének 12 százalékát teszi ki.

Átutalta tulajdonosainak a múlt évi nyereség felosztását követően megszavazott osztalékot az Erste Bank Hungary Zrt. A 2016 júniusában megvásárolt 15-15 százalékos részesedésnek megfelelően az állami tulajdonú Corvinus Zrt. és az EBRD is hat-hat milliárd forintot kapott - olvasható a pénzintézet közleményében.

Az Erste Bank Hungary saját tőkéje 2017 végén 339,3 milliárd forint volt, 20,6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, ami a részvényesi érték növekedését is jelzi. Az osztalék a jegyzett tőke 27,3 százalékát jelenti, míg a saját tőkének 12 százalékát teszi ki. A magyar állami tulajdonú Corvinus Zrt. és az EBRD 2016-ban 77,78 milliárd forintért jutott az Erste Bank 30 százalékát megtestesítő részvényhányadhoz.

Ahogyan a bankszektor egészében, úgy az Erste Banknál is jelentős hatása volt a nyereség növekedésére az egyszeri tételeknek és a céltartalék-felszabadításnak. Az egyszeri tételek nélkül tavaly a bankszektor 10-11 százalékos tőkearányos megtérülést ért el, és az Erste Bank célja, hogy nyereségességét középtávon ezen a szinten tartsa. A pénzintézet 2018-ban is számol az egyszeri tételek kedvező hatásával, ám azt várja, hogy adózás utáni nyeresége, ha nem is éri el a tavalyi rekord szintet, a bankszektor tavalyi átlaga körül lesz.

Az Erste Bank 2017-ben a konszolidált mérleg szerint 54,8 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami a megelőző évinél 26 százalékkal magasabb. A nettó kamatbevételek - a ráfordítás mérséklődésének következtében - 15,2 százalékkal 65,5 milliárd forintra növekedtek, míg a nettó díj és jutalékbevétel 10,2 százalékkal 48,7 milliárd forintra emelkedett. Az Erste Bank az elmúlt két évben 60 százalékkal emelte vállalati hitelállományát és a következő évekre is kétszámjegyű növekedést tervez a területen. A pénzintézet a lakossági hitelezésben is a jelentős, kétszámjegyű növekedés fenntartásával számol.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.