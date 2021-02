Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Lakásfelújítók figyelmébe: itt a Raiffeisen nagy dobása

Mostantól a Raiffeisen Banknál is igényelhető az otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön. A konstrukció igénybevételével a feltételeknek megfelelő igénylők az otthonfelújítási program keretében akár 3 millió forint támogatást is kaphatnak. A kamattámogatott kölcsön mellett a Raiffeisen Bank további háromféle hitelkonstrukciót is kínál azok számára, akik lakásuk felújítását tervezik.

Az otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön akár 6 millió forint összegig igényelhető jelzálogfedezet mellett, a futamidő 5 és 10 év közötti időtartamban választható. Az állami támogatásra jogosultak számára a kamat a futamidő végéig fix 3 százalék (a THM 3,11 százalék). A Raiffeisen Bank nem számít fel sem folyósítási, sem pedig értékbecslési díjat, elengedi az igényléskori fedezetellenőrzési díjat is. A támogatás összegével a hitel díjmentesen előtörleszthető. Indul a lakásfelújítási hitel: lesz-e elég szakember, ügyintéző hozzá? Azok számára, akik valamilyen oknál fogva nem felelnek meg az otthonfelújítási kamattámogatott kölcsön feltételeinek, ám tervezik otthonuk felújítását a Raiffeisen három további hitelterméket is ajánl: a hagyományos fedezet nélküli személyi kölcsönt, magasabb összeg igénylése esetén a jelzálog-fedezetes személyi kölcsönt, illetve a babaváró hitelt.