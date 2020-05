Roham a magyar boltokban, pünkösdre megérkezett a fordulat

Pünkösdre többet vásároltunk, mint húsvét előtt, amelyben szerepebet játszhat a koronavírus-járvány mostani lecsengése is. A lakosság költekezése erősebb lett, a szálláshelyeken is megjelentek a magyarok, de még nem állt helyre teljesen az élet.

A pünkösdi hosszú hétvége előtt arányaiban sokkal többet és nagyobb összegekben vásárolt a lakosság, mint az áprilisi húsvétot megelőző napokban - írja a Magyar Nemzet az Országos Kereskedelmi Szövetség beszámolójára hivatkozva.

Az idei húsvét egybeesett a kijárási korlátozások első időszakával, amikor a forgalom a koronavírus-járvány miatt jelentősen visszaesett. Az emberek ekkor csak akkor mentek vásárolni, ha nagyon muszáj volt, valamint előtte jelentős felhalmozásba kezdtek.

"Kedvező kép mutatkozik: a friss tapasztalatok már azt mutatják, hogy a trendforduló esélyével országosan sokkal több vásárló kereste fel az élelmiszer-kereskedőket, mint áprilistól mostanáig: a bátrabb költekezés, a darabszámra megugrott iparcikkeladás pünkösd után is lendületesebb keresletet hozhat" - nyilatkozta a lapnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Már csütörtökön erős vásárlói jelenlét volt a boltokba, majd a hosszú hétvége előtti pénteken érte el a csúcsot az élelmiszerértékesítés forgalma. A forgalom alakulását az is befolyásolhatta, hogy szombaton a legtöbben elutaztak a belföldi pihenőhelyekre, vidéki nyaralóba, illetve a 65 év felettieknek fenntartott délelőtti idősáv miatt sokan a korábban szombatonként esedékes bevásárlásokat is péntekre szervezték át.

Nemcsak az élelmiszerek iránti kereslet nőtt, hanem az egyes iparcikkek eladásai és összességében a húsvétot követő fogyasztói hangulat is számottevően javult, ami az áruházakon kívül a szálláshelyeken is ezekben a napokban jelentkezik először. Az irány még nem általános, de az is látszik, hogy lakosság költekezése erősebb lett.

A nyugdíjasok vásárlási idősávjáról - csak ők léphetnek a boltokba 9-12 óra között - mind a húsvét, mind a pünkösd előtti lakossági beszerzéseknél megmutatkozott, hogy kevesebb előnye van már. A többi vásárlónak is nehéz hozzá alkalmazkodnia, valamint a nyugdíjasok közül is egyre többen például a háromórás szakaszon kívül is vásárolnának.

"Az intézkedés szükséges volt és elérte küldetése sikerét. Azonban mostanra a kereskedelem szereplői és maguk a vásárlók is meghatározó részben már annak a pártján vannak, hogy aktuális lehet az időkorlátozás visszavonása" - vélekedett róla Vámos György. A Napi.hu felkérésére a Pulzus Kutató által készített friss közvélemény-kutatás is azt az eredményt hozta, hogy mind a családosok, mind az idősek megváltoztatnák a nyugdíjasokra vonatkozó járványügyi vásárlási szabályokat.