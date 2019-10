Svájci minőség a magyar szállodákban - itt a legjobbak listája

Előkelő helyen végeztek a budapesti szállodák a világ egyik vezető turisztikai lapja által összeállított listán.

A Condé Nast Traveler bejelentette idei Readers' Choice díjának eredményeit, melyben Közép-Európa legjobb szállodáit rangsorolja. Ötödik helyre került az Aria Hotel Budapest, 9. helyezést ért el a Four Seasons Budapest Gresham Palace, az Intercontinental Budapest a 18., a Corinthia Hotel Budapest pedig a 20. helyet szerezte meg a listán. Érdekesség, hogy a top10-be a svájci és a magyar szállodákon kívül mindössze egy prágai hotel fért be, míg a következő tízbe már öt osztrák szálloda is helyet kapott - írta a Portfolio.

A top 20-as régiós listára Svájc, Ausztria, Magyarország és Csehország szállodái jutottak csak be. Az értékelést idén rekordszámú, több mint 600 000 olvasó töltötte ki a világ minden tájáról. Az Aria Hotel Budapest, a New York-i Library Hotel Collection szállodacsoport budapesti tagja 2016-ban és 2018-ban is aranyérmet szerzett ezen a versenyen, 2017-ben ezüstéremmel díjazták a vendégek, idén is csak négy svájci hotel előzte meg.

A Condé Nast Traveler által alapított Readers' Choice Awards a leghosszabb ideje működő és legrangosabb elismerés az utazási ágazatban. A komoly hagyománnyal rendelkező, olvasói értékelések alapján évente összeállított válogatásban szerepelni az egyik legmagasabb presztízsű elismerésnek számít az utazási szektorban.

