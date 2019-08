Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Tízszeres drágulásban a budapesti sportberuházás

Tíz-tizenöt milliárd forintosnak ígérte a kormány, ehhez képest 115 milliárdba kerül majd a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokságra épülő multifunkcionális sportcsarnok - írja a G7.

Az infrastrukturális fejlesztésekkel együtt 10, akár 15 milliárd forintot is elérő beruházásokról lesz szó - mondta Kocsis Máté fideszes képviselő, Józsefváros korábbi polgármestere, a Magyar Kézilabdaszövetség vezetője a 2022-es férfi kézilabda EB-re épülő multifunkcionális csarnokról még tavaly augusztusban.

Most viszont a G7 a közbeszerzési dokumentumok alapján azt állítja, hogy egy helyi értéket tévedett a politikus: a beérkezett legolcsóbb ajánlat is tízszer magasabb volt, mint a Kocsis által jósolt. A legalacsonyabb ár is megközelítette a 116 milliárd forintot, míg a legmagasabb kevés híján 160 milliárd volt.

A hazai közbeszerzési gyakorlatok alapján a legolcsóbb versenyző építheti majd fel a létesítményt. Ez pedig nem máshonnan érkezett, mint az ország második leggazdagabb emberének, Mészáros Lőrincnek a gyerekeitől. A Fejér B.Á.L. Zrt. - mely a családtagok, így ifjabb Mészáros Lőrinc, Mészáros Beatrix és Ágnes monogramjai után kapta a nevét - már épített sportlétesítményeket. Ők voltak a kivitelezői Velencén egy vízisport és rekreációs központnak, a Puskás Akadémia sportcsarnokának, valamint épp egy stadiont építenek Érden. A társaság tavaly - mindössze három évvel az alapítása után -már közel 23 milliárdos árbevételt és 6 milliárdot közelítő profitot ért el.

A portál szerint a közbeszerzési ajánlatból - a hazai szokásjogtól eltérően - akár faraghatnak is, ha már a Kocsis által közöltnél ennyivel drágább a beruházás. Erre utal egyébként, hogy a kiírásban már jelezték is, hogy tárgyalnának az ajánlattevőkkel a részletekkel. A G7 ezért úgy véli, van esély arra, hogy a végösszeg 100 milliárdnál alacsonyabb legyen.

Viszont a magyar kézilabda verseny létesítmény az árával felfelé lógna ki a korábbi rendezők beruházásaihoz képest: az idén a horvát fővárosban rendezték a finálét, az ottani 16,5 ezer fő befogadására alkalmas Zagráb Arénát például 89 millió euróból, jelenlegi áron 29 milliárd forintból húzták fel.

