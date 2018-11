Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Újabb cafeteria-módosítókat csempésztek be a parlamentben

A gazdasági, majd a törvényalkotási bizottság is nyújtott be a parlamenthez módosító javaslatokat a következő évi adótörvényekhez. A céges pénztári juttatások „sebtapaszt” kaphatnak, és eltörlik a méltányolható lakásigényt. Ezek a változások biztosan nem azok, amelyekben sokat reménykedtek - értékel az Azénpénzem.hu.

A gazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy az adó feletti rendelkezésre való jogosultság kiterjed minden olyan összegre, amelyet az önkéntes pénztári tagnál adóköteles bevételként kell figyelembe venni. A törvényalkotási bizottság összegző módosítójában ennél tovább megy - olvasható a portálon.

A részletes indoklás szerint a munkáltató által adható, a munka ellenértékének nem tekinthető juttatások (ezek általában az úgynevezett cafeteria juttatások) 2019-től jellemzően munkabérként viselnek közterheket, de "célszerű annak biztosítása, hogy a tevékenység ellenértékének nettó értéke a kedvezményeknek a bérként közterhet viselő cafeteria juttatások adóalapjával, közterhével szemben történő érvényesítése okán ne csökkenjen".

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyéni befizetések után járó (20 százalékos, de maximum 150 ezer forintig terjedő) adójóváírással eleve kalkulálhat a munkavállaló. A céges biztosítási, illetve pénztári juttatások után így az adóteher növekedését talán nem élik meg akkora azonnal érzékelhető veszteségként a dolgozók.

Törlik a méltányolható lakásigényt

Rögzítik, hogy a munkáltató kamatmentesen 10 millió forintig (ez az összeg a folyósítás évét megelőző négy évben lakáscélú hitelként folyósított összegekkel együtt értendő) adhat dolgozója számára lakáshitelt. Egyidejűleg a javaslat az újonnan nyújtott céges kölcsönök feltételrendszeréből törli a méltányolható lakásigénynek való megfelelés követelményét, ehhez kapcsolódóan a méltányolható lakásigény mértékét és az együtt költöző, együtt lakó családtagokat meghatározó fogalmakat.

A katonákat eddig is megkülönböztetve kezelte az adótörvény a toborzópénz és a családalapítási támogatás terén. Most ezekhez hozzáteszik még a szerződéshosszabbítási díjat és a visszailleszkedési támogatást is. Mindez azonban kizárólag a kamatmentességre vonatkozik (vagyis csak a visszafizetendő juttatást kezelik kedvezményesen).

