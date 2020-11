Újabb Tescók nyílnak

A Shell-kutakon folytatja a terjeszkedést a magyar Tesco - többek között erről beszélt Pártos Zsolt, a magyar boltlánc vezetője a Világgazdaságnak adott interjújában.

A Tesco lengyelországi kivonulása nem vészjósló jel, sokkal inkább jó lehetőség a magyarországi leányvállalatnak a régiós szerep megerősítésére - mondta a lapnak Pártos Zsolt, a Tesco magyarországi ügyvezetője.

Beszélt arról is, hogy bár zárt be üzleteket a Tesco, de ezzel párhuzamosan új ajtók nyíltak ki. "Nem a csatorna számít, hanem a lokáció, ahol jelen vagyunk, ott a vásárlóerőben rejlő potenciált igyekszünk üzleti eredményben is láthatóvá tenni. Egy helyszín adta lehetőségek viszont 10-15 év alatt akár gyökeresen meg is változhatnak, például új helyzetet teremt, ha egy új irodaház vagy közintézmény nyitja meg a közelben a kapuit" - mondta a cégvezető.

Benzinkutakban látnak fantáziát

A Tesco folytatja a benzinkutas terjeszkedést: már tizenkilenc minishopot nyitottunk a Shell-kutakon és újabbak nyílnak a jövőben - közölte Pártos Zsolt.

A benzinkutas megoldást nem először választja a Tesco. A boltlánc 2004-ben nyitotta meg először a saját benzinkútját és az ezt követő években egy több mint 50 töltőállomásból álló hálózatot hozott létre. Majd 2009 februárjában a Tesco bejelentette, hogy a Shell fogja üzemeltetni a tescós kutakat. A két cég között akkor létrejött egyezség szerint a Tesco 15 évre adja bérbe a kutakat, a Shell feladata pedig üzemanyag-ellátás és a shopok működtetése. 2017 májusában azonban a Tesco közölte: sikeresnek tartotta a shelles együttműködést, ám a megváltozott piaci környezet, valamint nem egyező stratégiai elképzeléseik miatt a két cég befejezte a közös munkát. Idén januárban azonban ismét partnerségre lépett a két cég, ennek eredményeként jött létre a 19 benzinkutas üzlet.

A Tesco lépése nem meglepő, egyrészt az egyik nagy rivális, a Spar az OMV-kutakon működtett több tucat üzletet, emellett utóbbi boltlánc a több Lukoil-kútra is szállít.