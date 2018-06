Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vadászkastélyban jegyezték be Mészáros Lőrinc új cégét

Bélmegyeri földesurakkal alapított új vállalkozást Mészáros Lőrinc Ökoland Fehérhát Kft. néven gabonafélék termesztésére, 10 millió forintos alaptőkével - adta hírül a HVG.

Az Ökoland Fehérhát Kft. többségi tulajdonosa a felcsúti milliárdos és családja közvetett érdekeltségében lévő Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. A Békés megyei agrárcég és több ezer hektár földterület, valamint egy bélmegyeri vadászkastély a becsődölt brókerház, a Buda-Cash Zrt. vagyonából került - szekszárdi fideszesek közbeiktatásával - Mészárosékhoz.

Most a bélmegyeri kastély címére jegyezték be az új céget, amelynek a nevében a Fehérhát az egyik közeli tanyára utal - írta a HVG. Az Ökolandban Mészáros egyik üzlettársa a bélmegyeri polgármester, Kovács János László, aki maga is földbirtokos, a másik pedig Csák Gyula korábbi szeghalmi fideszes önkormányzati képviselő.

Mészáros Lőrinc a Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2018 listája szerint az 55 milliárd forintos becsült vagyonával a 17. legmódosabb magyar.

A kép forrása: Pixabay.

