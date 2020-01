Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vajna Tímea új üzletbe fogna

Egy évvel ezelőtt halt meg Andy Vajna milliárdos filmmogul. Özvegye, Vajna Tímea interjút adott a Blikknek, amelyből kiderül többek között, hogy milyen üzletbe fogna Amerikában és hogy viszi az itthoni céges ügyeket.

Vajna Tímea szerint Andy Vajna büszke lenne rá, hogy a magyarországi céges ügyeket kitartóan viszi tovább azokkal a szakemberekkel, akikkel ő is együtt dolgozott és akiket megbízott. "De be kell vallanom, sajnos sok minden miatt csalódott is lenne Andy" - tette hozzá.

Vajna Tímea még nem talált házat Amerikában, olyat szeretne, ahol a családja is elfér, ha meglátogatják Los Angelesben. A tengerentúlon Andy Vajna filmes "dolgait" vinné tovább, de szeretne nyitni egy fánkozót is és az ingatlanbiznisz is érdekli. Mindemellett szeretne létrehozni egy macskamenhelyet - olvasható a Blikk.hu-n.