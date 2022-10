Az állam garanciaprogramot léptet életbe a banki kauciókhoz, amelyeket a szolgáltatók megkövetelnek az ügyfeleiktől a szerződések aláírásakor - mondta az MTI szerint a francia gazdasági miniszter a legfőbb energiacégekkel (EDF, Engie, TotalEnergie) és az ágazat szakmai képviselőivel folytatott egyeztetést követően.

Az energiaszolgáltatók és a kormány által aláírt chartában az szerepel, hogy az állami garanciavállalásért cserébe az energiacégek a vállalati fogyasztók számára legalább egy kedvező kereskedelmi ajánlatot tesznek. A miniszter szerint "az energetikai szerződésekben teljes újszerű és alapvető elemről" van szó.

A cél az energiaköltségek csökkentése, és annak lehetővé tétele, hogy minél több vállalat jusson több ajánlathoz - jelezte a tárca az AFP hírügynökségnek. A konstrukció alapelve az, hogy az állam részt vállal a kockázatokban abban az esetben, ha az ügyfél fizetésképtelenné válik.

Bruno Le Maire elmondta: teljesen megérti a szolgáltatókat, amelyeknek a jelentős fizetésképtelenség veszélyével kell szembenézniük.

A legfőbb szolgáltatókat azért hívta egyeztetésre a gazdasági miniszter, mert hetek óta az a vád éri őket, hogy felpumpálták a nagyvállalatoknak kínált szerződésekben az energiaárakat, miközben a lakosság és a kis- és középvállalatok számára a kormány meghosszabbítja jövőre az energiaárakra tavaly bevezetett árplafont, és 15 százalékban maximálja a villamosenergia és a gáz árának emelkedését.

A szerdán aláírt chartában az energiaszolgáltatók megígérték, hogy azokat a fogyasztókat, amelyekre nem vonatkozik a hatósági ár, legalább két hónappal előre értesítik a szerződéseik megszűnéséről vagy meghosszabbításáról. Azt is vállalták, hogy részt vesznek a kormány által elindított energiatakarékossági kampányban.

Különadót vet ki az EU, a bevételből a kicsiket támogatják



Nem fogjuk hagyni a haszonszerzést az energia elszabadult áraiban - jelentette ki Bruno Le Maire, mielőtt bemutatta az energiaágazat többletbevételeinek megadóztatásáról szóló európai megállapodást, amelynek értelmében a piaci bevételeket megawattóránként 180 euróban maximálják a tagállamok azon villamosenergia-termelők esetében, amelyek úgynevezett inframarginális, azaz alacsonyabb költségű technológiákat alkalmaznak a villamos energia előállítására.

A 180 eurós korlát feletti bevételekből a kormány a megemelkedett energiaárakat kifizetni képtelen önkormányzatokat, valamint kis- és középvállalatokat fogja támogatni.