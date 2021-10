Bezárta utolsó áruházát is a lengyel Piotr i Pawel árházlánc egy varsói bevásárlóközpontban, a jövőben ezen a bolton is a Spar egyik logója lesz látható - írta a Notes from Poland. A céget 1990-ben alapította Eleonora Wos és két fia Piotr (Péter) és Pawel (Pál). Első áruházukat a nyugat-lengyelországi Poznan városában nyitották meg - ennek a városnak a védőszentjei Szent Péter és Szent Pál.

A másodikat nem sokkal később ugyanebben a városban nyitották meg, az áruházlánc jó kínálatának és Németországból importált áruinak köszönhetően gyorsan népszerűvé vált. A hálózat 2011-ig évente tíz egységgel bővült és 2019-ben 148 áruházzal rendelkezett szerte Lengyelországban. Üzleti modellje azonban, amely kisebb áruházak és a szupermarketek közötti nagyságot célozta meg, relatíve túl költségesnek bizonyult, főként, miután megjelentek a tőkeerős és jóval kiterjedtebb hálózattal rendelkező nyugati versenytársak.

A kiskereskedelmi ágazatban kialakult erős verseny még a Tesco lengyelországi leányvállalatát is térdre kényszerítette 2020-ban, és Piotr i Pawel sem bírta a tempót. A vállalat üzleteinek nagy részét 2019-ben eladták a Spar-csoportnak, a maradékot a versenytársak vásárolták fel vagy bezárták. A Spar végül 95 millió zlotyt (7,4 milliárd forint) fizetett a cégért 2020 márciusában. A boltok Spar, Spar Express és Eurospar márkanév alatt folytatják földi pályafutásukat.