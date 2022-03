A jelentés szerint – mely a január 21-ig beérkező információk alapján készült – az oroszok továbbra is kihasználnak minden lehetőséget arra, hogy aláássák az Egyesült Államok és a szövetségesei tevékenységeit. Azt már előre jelezték az amerikai szolgálatok, hogy Oroszország célja „erőfölénybe kerülni Ukrajnában és más országokban”, azonban elemzők szerint elkerülné az amerikai erőkkel való közvetlen összecsapást.

Kína minden bizonnyal folytatni fogja történelmének legnagyobb nukleáris fegyver-fejlesztését, és nem áll érdekében olyan megállapodást kötni, mely ebben a tervében gátolná. A Kínai Kommunista Párt emellett továbbra is nyomást fog helyezni Tajvanra és megkísérli az irányítása alá vonni, ami várhatóan újabb zavarokat fog okozni a félvezető chipek globális ellátási láncaiban.

Kapcsolódó Putyin elmeállapotát vizsgálja egy teljes titkosszolgálati csoport a Pentagonban

Az amerikai versenyképesség szempontjából egyértelműen Kína marad az USA legfőbb vetélytársa, ráadásul Peking előbb vagy utóbb újabb kibertámadásokat indíthat, „melyek fennakadásokat okozhatnak a kritikus infrastruktúrában az Egyesült Államokban, beleértve az olaj- és gázvezetékeket, valamint a vasúti rendszereket”. A jelentésben emellett nyilvánosságra hoztak egy korábban titkos minősítésű hírt is, miszerint Peking tavaly kipróbált egy olyan hiperszonikus fegyvert, mely „körberepülte a világot”, majd becsapódott Kínában.

Irán ugyan jelenleg nem folytat olyan nukleáris fegyver-fejlesztést, melyre nukleáris eszköz létrehozásához lenne szüksége, viszont továbbra is azon lesz, hogy az amerikai befolyást csökkentse a Közel-Keleten. Közben felröppentek hírek, melyek szerint újraindulhatnak a bécsi tárgyalások azzal a céllal, hogy nukleáris megállapodás szülessen Iránnal.

A dokumentum szerint Észak-Korea bővíteni szándékozik nukleáris arzenálját, és olyan rakétarendszer építésére törekszik, mely „ki tudja kerülni az amerikai és regionális rakétavédelmi rendszereket”. Emellett aggodalomra adhatnak okot az észak-koreai kibertevékenységek is, például a kémkedés és a kiberbűnözés, és tartani lehet olyan támadásoktól is, melyek fennakadásokat okozhatnak a kritikus infrastruktúrában és akadályozhatják amerikai üzleti hálózatok működését is.

A nem állami szereplők közül elsősorban az Al-Kaida és az Iszlám Állam jelenthet veszélyt, hiszen ki fogják használni az amerikai haderő kivonulásával meggyengült kormányzást Afganisztánban, és további terrorcselekményeket fognak tervezni amerikai célpontok ellen, instabilitást okozva Afrikában és a Közel-Keleten is.