Merkel kormányának véleménye szerint az új magyar törvényben "felismerhető a homoszexuális fiatalkorúak hátrányos megkülönböztetése".

A jogszabályról folytatott "nagyon átfogó" vitában az Európai Tanács tagjainak túlnyomó többsége aláhúzta, hogy az EU nemcsak egy belső piac, hanem rendelkezik egy értékekből összeálló alappal is, és ezen értékeket nem lehet megkérdőjelezni. Azonban az érvényesítésükre szolgáló "mozgástér nagyon is korlátozott", ezért nem szabad "hamis várakozásokat kelteni" - idézi Merkelt az MTI.

Tematizálja a német belpolitikát is

Magyarország jövőjének kérdése az Európai Unióban lett az egyik témája Németország kancellárválasztásának. A korábbi testvérpárt CDU/CSU jelöltje, Armin Laschet és Olaf Scholz a szociáldemokratáktól kivárná, hogy uniós bíróság mondja ki, hogy az Orbán Viktor vezette kormány alatt sérült a jogállamiság. Annalena Baerbock, a Zöldek vezetője viszont már most is bizonyítottnak látja ezt és leállítani az EU-s támogatásokat. Közben a CDU parlamenti frakciójának prominens politikusa is fellépne a magyar kormány irányvonala ellen.