Tavaly novemberben kezdte korlátozni a szerbiai kormány bizonyos alapvető élelmiszerek árait, a szakértők szerint azonban az ilyen korlátozó intézkedéseknek kérdéses az eredményessége, a polgároknak pedig fel kell készülniük azokra az időkre, amikor az árakat egyszer csak szabadjára engedik - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó.

Amennyiben a korlátozások megszűnnek, ellenőrizhetetlenné válik majd az áremelés. A korlátozások most több szektort is érintenek: az élelmiszertől az energián át a tüzelőig.

Fokozatos drágulás



Az alapvető élelmiszerek árát november 15-én fagyasztotta be a szerb kormány, s az azóta is érvényben van. Korábban egy ideig nem változott ezeknek az ára, az utóbbi időben azonban fokozatosan emelkedett. Így most a tej literje legfeljebb 114, a cukor kilogrammja jelenleg 97 dinárba kerülhet (382, illetve 325 forint). A T-400-as liszt nem kerülhet többe 84,7 dinárnál kilogrammonként, míg a T-500-as pedig legfeljebb 78,65 dinár lehet.

Ami a húsokat illeti a disznócomb kilogrammja jelenleg legfeljebb 750,2 dinár (2500 forint) lehet kilogrammonként, míg korábban az 560 dinár volt. Az egész csirke árát 300 dinárban (1000 forint) maximálták. A kormány március 10-én kezdte korlátozni a dízel és a 95-ös benzin árát. Azóta szinte folyamatosan, hetente emelkedik ezek ára, mostanra a dízel 209 dinárba (700 forint), a benzin 184 dinárba (616 forint) kerül literenként.

Május óta a gáz áremelését is ellenőrzi az állam. Az a tavalyi árakhoz képest legfeljebb 12 százalékkal drágulhat a szolgáltatóknál.