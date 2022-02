Újra atomhatalommá válhat Fehéroroszország, tüntetők százait csukták le

Az ország fővárosában tüntetések törtek ki miután egy népszavazáson alkotmánymódosítást szavaztak meg, ami feltehetően azt hivatott megalapozni, hogy Oroszország oldalán hivatalosan is beszálljanak az Ukrajnában dúló háborúba. A módosítás életfogytig tartó mentelmi jogot ad a már most is gyakorlatilag tejhatalmat élvező Lukasenkának, és lehetővé teszi, hogy újból atomtöltetekkel szereljék fel az országot.