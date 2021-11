A rendőrség szerint harmincötezren, a szervező Szabadságpárt szerint százezren vonultak utcára Bécsben a kötelező koronavírus-oltás elleni demonstráción – írja az Infostart.

A délben kezdődött megmozdulások sötétedés után is folytatódtak. Az osztrák főváros mellett Innsbruckban is volt egy kisebb, 800 fős tüntetés.

Kapcsolódó Lövésekkel oszlatták a holland rendőrök a járványkorlátozások ellen tiltakozókat

Ausztriában jövő februárjától vezetik be a kötelező koronavírus elleni oltást, addig pedig szigorú korlátozások lépnek életbe. Ezek december 13-ig maradnak érvényben, ám az oltatlanokra ezután is vonatkoznak majd.

Bredában 300, Amszterdamban pedig néhány száz ember tiltakozott békésen a korlátozások ellen.

Megmozdulások voltak még Horvátországban, Észak-Írországban és Olaszországban is. Svájcban mintegy kétezer ember vonult utcára, Rómában körülbelül háromezren tüntettek, mert sok szolgáltatást csak védettségi igazolással lehet igénybe venni. Belfastban a városházánál tiltakoztak több százan, ugyanis ott is csak az oltottság igazolásával látogathatók a kocsmák és az éttermek is. Horvátországban ezrek vonultak fel, mert megítélésük szerint a korlátozások sértik a szabadságjogaikat.