Oroszország volt eddig a világ második legjelentősebb fegyverexportőre, és innen származott többek között Kína, India és Vietnám fegyverzetének a jelentős része az elmúlt két évtizedben. Az orosz védelmi ipari vállalatok ellen bevezetett nemzetközi szankciók miatt ezek az országok már nem fognak tudni orosz fegyverekhez jutni.

Az Economic Intelligence Unit (EIU) kutatócég szerint ez azt eredményezheti, hogy az orosz áru kiesése miatt vagy felpörög a helyi gyártás, vagy más országok is lehetőséget kaphatnak arra, hogy a termékeiket Ázsiába exportálják.

A 2000-2020 közötti adatok alapján a legkevésbé Pakisztánt, Nepált, Bangladest és Indonéziát fogja megrázni az orosz fegyverhiány, hiszen ezekben az országokban a fegyverimportnak mindössze a 10 százaléka származott Oroszországból.

Vietnám és Kína viszont kénytelen lesz más exportőröket keresni, hogy áruhoz jusson, hiszen a fegyvereiknek eddig a 80 százaléka orosz vállalatoktól érkezett, Mongólia pedig teljes mértékben az orosz importtól függött.

Az orosz fegyverimporttól leginkább függő ázsiai országok

Mongólia Vietnám Kína India Laosz Mianmar Malajzia Indonézia Banglades Nepál Pakisztán

Az orosz turisták legkedveltebb ázsiai úti céljai

Az orosz-ukrán háború miatt nemcsak a fegyverhiány okozhat majd gondot némely ázsiai országban, hanem a turizmusban is érzékelni lehet majd némi visszaesést. Az orosz állampolgárok utazásának elsősorban nem fizikai akadályai lesznek, hiszen a légiforgalom továbbra is működik Oroszország és Ázsia között, azonban ha az orosz gazdaság megsínyli a nemzetközi szankciókat, akkor a lakosság utazási kedve, illetve anyagi problémák miatt a lehetőségei is jelentősen csökkenhetnek.

Az EIU adatai alapján a legtöbb orosz turista (1,4 millió fő) Thaiföldre utazott az ázsiai országok közül 2019-ben, azonban ők csak az országba érkező összes utazónak a 4 százalékát tették ki. Az oroszok emellett előszeretettel utaztak Vietnámba, Indonéziába, Srí Lankára és a Maldív-szigetekre is.