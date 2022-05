Miközben az orosz hadsereg megszállása alá került dél-ukrajnai városokban vannak olyan orosz ajkú lakosok, akik üdvözölték, hogy lakóhelyük Oroszország irányítása alá került, mások ellenállnak a szerintük megszálló csapatoknak – derül ki a BBC riportjából, amely a Melitopol városban történtekről tudósít.

Az első akciót még a háború elején szervezték, igyekeztek akadályokat állítani a városba tartó orosz katonai konvojok elé és elárasztották az utcákat ukrán nemzeti lobogókkal.

Amikor a katonaság elfojtotta a tüntetéseket, az ellenállás átalakult. Az amerikai Institute for the Study of War kutatóintézet szerint a március közepe óta a város környéke a partizánharc egyik aktív területévé vált. Az ukrán katonai hírszerzést szerint – amelynek adatait a brit sajtóorgánum nem tudja megerősíteni – március 20. és április 12. között a partizánok éjszakai rajtaütéseikkel 70 orosz katonát tettek harcképtelenné. Ezt a tevékenységüket azóta is folytatják.

Nemrégiben egy orosz fegyvereket szállító vasúti szerelvény siklattak ki, ezt megelőzően két orosz katonát találtak holtan a város egyik utcáján. Még áprilisban egy Meritopol közelében lévő hidat robbantottak fel, amelyen ezt megelőzően az orosz hadsereg szállított utánpótlást a csapatainak. Ivan Fedorov a város polgármestere azt mondja, hogy mindez a partizáncsoportok akcióinak eredménye, amelyek együttműködnek az ukrán titkosszolgálattal és katonasággal.

Az oroszok minden elkövetnek, hogy lekapcsolják az ellenállást. Házakat kutatnak át és embereket tartóztatnak le, a helyi lakosok beszámolói szerint gyakran véletlenszerűen. Nemrégiben megjelent egy videó a Telegram közösségi portálon, amelyek néhány helyi lakos érezhetően kényszer alatt beismeri, hogy információkat osztott meg az ukrán hadsereggel. A videó készítői vélhetően azzal igyekeztek fenyegetni a helyieket, hogy elkapják azokat, akik szembe szállnak a város új uraival.