Javában zajlanak az áremelések Szerbiában, és azt gondolnánk, hogy nincs már semmi, ami eddig ne drágult volna meg, de tévedünk, hiszen a bankok augusztustól új díjszabást vezetnek be - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. Egyik újdonság, hogy ha az ügyfél többszöri próbálkozás után is rossz PIN-kódot üt be a bankautomatán készpénzfelvételkor, akkor fizetnie kell a rosszul beírt kódért.

Az új árak okait a szakértők a bankok azon félelmében látják, hogy bizonytalanok az év végi bevételüket illetően, ugyanakkor a felügyelet nélküli működés következményeitől is tartanak. A bankok közleménye szerint számos szolgáltatás drágul, úgy mint a számlavezetés, a csekkfelvétel, és a mobil- és elektronikus banki ügyletek lebonyolítása.

Minden szinten nő



Bár nem minden bank jelentette be az árváltozást, az információk szerint egy csekksorozat kiállítása a korábbi 200 dinár (700 forint) helyett 300 dinárba kerül majd. A bankkártya sürgősségi kiadása, ami eddig ingyenes volt, ezután 400 dinárba kerül, míg a bankkártya eddig jelképesen 50 dinárba kerülő házhoz szállítása, azaz postázás az áremelést követően 800 dinárba kerül.

A polgároknak ezentúl magasabb kezelési költséget kell fizetniük egy másik bank ATM-jéből történő pénzfelvételért, valamint minden olyan tranzakcióért, amelyet a bank online felületén keresztül hajtanak végre.