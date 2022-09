A török Isbank és Denizbank bejelentései egymástól függetlenül érkeztek, de egyértelműen a friss Washingtoni szankciók hatására történtek - derül ki a Kyiv Post jelentéséből. Ebből a lépésből is jól látszik, hogy bár a török kormány szóban és gazdaságilag is a semlegességre törekszik, ha döntésre kényszerülnek, akkor a nyugati piacot választják.

A két nagy hitelezőn kívül még további három használja a Mirt, de könnyen meglehet, hogy hamarosan ők is leszállnak az orosz fizetési rendszerről, hiszen nekik is jelentős visszaesést jelenthetnek az amerikai szankciók. A Mir egy a nyugati SWIFT-hez hasonló fizetési rendszer, amit többek között a Törökországba látogató orosz turisták is előszeretettel használtak.

Washington nemrégiben a Mirt működtető szervezet igazgatójára is terjesztettek ki szankciókat, és az Isbank részvényei például 10 százalékot estek hétfőre az amerikai pénzügyminisztérium korlátozásai után. Ennek fényében függesztették fel a Mir irányába történő kifizetéseik, és arról biztosították az USA-t, hogy igyekeznek megfelelni a helyi, az állami, a szövetségi és a nemzetközi törvényeknek, és üzleti etikának is.

Nagy volt a mellény

Az amerikai külügy előre figyelmeztette a török cégeket, hogy nem fogják hosszútávon tolerálni Moszkva segítését, de ennek ellenére a török-orosz kereskedelem május és július között közel 50 százalékkal ugrott. Recep Tayyip Erdogan ezt azzal indokolta, hogy országa túlságosa is rá van szorulva az orosz energiahordozókra.

Bár a török elnök közvetlen nem kommentálta a szankciós fenyegetéseket, Nuradin Nebatti pénzügyminiszter augusztusban még arra bíztatta a török vállalkozókat, hogy ne vegyék komolyan az amerikaiakat, hiszen Törökország a világ egyik "legfontosabb politikai és gazdasági erőközpontja" ezért nem lehet őket megkerülni.

Erdogan még augusztus elején arról egyezett meg Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a háború ellenére fokozni fogják a gazdasági együttműködést, de a legutóbbi szeptemberi találkozón már arról győzködte a megszállást indító Putyint, hogy minél hamarabb vonuljon ki az ukrán területekről.