Összegyűlt ugyanis a szavazás kiírásához minimálisan szükséges számú kezdeményező levél - jelentette be hétfőn Sir Graham Brady, a konzervatív frakció illetékes bizottságának vezetője az MTI szerint.

A szavazást közép-európai idő szerint 19-21 óra - között tartják. A voksokat azonnal összeszámolják és az eredményt nem sokkal később kihirdetik.

Az 54 fős határ elérése után a képviselőcsoport többségi szavazással dönt arról, hogy leváltja-e a pártelnöki posztról a párt vezetőjét, ami a szokásjog szerint azzal jár, hogy – miután elvesztette a a kormánypárton belül a többséget - le kell mondania a kormányfői megbízatásról is.

Johnson helyzetét súlyosbítja, hogy a minap megbírságolta őt a londoni rendőrség a korlátozások idején tartott Downing Street-i partik miatt.

Boris Johnson a modern brit politikatörténetben az első olyan, hivatalban lévő brit miniszterelnök, akit törvénysértés miatt hatósági szankcióval sújtottak.

Az ügyben lezajlott egy közigazgatási vizsgálat is, amely megállapította, hogy az összejövetelek közül több is súlyos mértékben megsértette a kormány meghatározó posztjain dolgozóktól elvárt magas szintű normákat, és azokat a magatartási normákat is, amelyeknek betartását éppen a kormány várta el a brit lakosságtól a járványellenes korlátozások időszakában.

A vizsgálatról kiadott 60 oldalas jelentés szerint az összejövetelek némelyikének megtartását egyszerűen nem lett volna szabad megengedni.