Szerdán cikkezett arról a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) értesülése alapján a Portfolio, hogy a magyar kormány által tett 17-féle korrupcióellenes és közbeszerzési vállalás eddigi teljesítésével inkább elégedetlen a Bizottság, és ezért tartja fent azt a javaslatát, amit már szeptember 18-án is megfogalmazott a Tanács felé.

Példaként említik az Integritás Hatóság elnökhelyetteseit, akik a cikk szerint "nem minden kétséget kizáróan” alkalmasak a posztra, és megemlegetik, hogy Holbusz Tímea a Pénzügyminisztérium felügyelete alatt álló EUTAF-tól érkezett (az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról), amely hatóság működése kapcsán számos olyan szabálytalanság is kiderült az elmúlt években, amelyeket valójában az Európai Bizottság fedezett fel a különféle vizsgálatai során, nem pedig a magyar szervek.

Végül elfogadták

A FAZ arról is írt, hogy az is elképzelhető, hogy a 7,5 milliárd eurónál is több lesz a felfüggesztett magyar felzárkóztatási forrás, mert a szóban forgó három operatív programot (közlekedésfejlesztési, területfejlesztési és energiahatékonysági) a Bizottság még el se fogadta, így a szeptemberi bizottsági javaslat értelmében most arról kell döntenie a Tanácsnak, hogy ezt a három programot teljes egészében függesszék fel, ne csak 65-65 százalékban.

Az Index cikke szerint Brüsszelben jóváhagyják a kabinet által benyújtott helyreállítási tervet és az operatív programokat; elfogadják a vállalt és teljesített tizenhét korrekciós intézkedést, de uniós pénzt csak akkor folyósítanak, ha Budapest további igazságügyi reformokat is végrehajt. A lap úgy tudja, hogy a magyar kormány vállalta, hogy március 31-ig a kért, az igazságszolgáltatással összefüggő korrekciókat is végrehajtja. Ezt követően érkezhet meg Magyarországra a várt uniós pénz.