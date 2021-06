A legtöbb alkalmazott tünetmentes volt és önkéntes karanténba vonult az otthonába - mondta Badai Ismoyo a közép-jávai Kudus kerület egészségügyi hivatalának vezetője, aki azonban azt is hozzátette, hogy több tucatnyian magas lázzal és csökkenő oxigénszaturációval kerültek kórházba.

Kudus - ahol mintegy ötezer egészségügyi dolgozó van - jelenleg épp a koronavírus-járvány újabb felfutásával küzd, amelyet feltételezések szerint a fertőzőbb, delta (indiai) variáns okoz, és amelynek hatására az intézmények ágykihasználtsága is 90 százalék fölé ugrott.

Szinte minden egészségügyis Sinovac-vakcinát kapott

A Reuters megjegyzi, hogy Indonéziában is a januárban induló oltási kampányban az egészségügyi dolgozókat az elsők között oltották be. Szinte mindannyian a kínai gyártmányú Sinovac vakcinából kaptak - közölte az indonéziai Orvosi Szövetség (IDI).

Bár a Covid-19-ben elhunyt egészségügyi dolgozók száma a LaporCOVID-19 adatai szerint jelentősen visszaesett a januári 158-ról 13-ra májusban, közegészségügyi szakértők szerint a kórházi felvételek megugrása aggodalomra ad okot.

Az adatok azt mutatják, hogy (Kudusban) a Delta variás van jelen, így nem meglepő, hogy a korábbinál magasabb a fertőzés - mondta Dicky Budiman az ausztrál Griffith University epidemiológusa, aki azt is megjegyezte, hogy "mint tudjuk, az egészségügyi dolgozók többsége Indonéziában Sinovac-vakcinát kapott, és még mindig nem tudjuk, hogy valós körülmények között mennyire hatékony a Delta variánssal szemben".

No comment

A Reuters szerint a Sinovac szóvivője és a indonéz egészségügyi minisztérium nem kommentálta a kínai CoronaVac nevű gyártó oltóanyagának hatékonyságát a vírus újabb variánsaival szemben.

A lap emlékeztet továbbá, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ebben a hónapban engedélyezte a Sinovac veszélyhelyzeti alkalmazását, mondván az eredmények azt mutatták, hogy a tünetes fertőzéssel szemben 51 százalékos hatékonysággal védte meg a beoltottakat, védelmet nyújtott a Covid-19 súlyos, kórházi kezelést igénylő lefolyása ellen minden, a szervezet által látott tanulmány szerint.

Ázsiában Indonéziát sújtotta az egyik legkomolyabban a járvány, több mint 1,9 millió fertőzöttet és 53 ezer elhunytat regisztráltak, az orvosok és nővérek között pedig 946 áldozatot szedett a betegség.

Sokan belefáradtak már a járványba és kevesebb figyelmet fordítanak az egészségügyi protokollok betartására azután, hogy be lettek oltva, mert azt gondolják, hogy miután megkapták a vakcinát, már biztonságban vannak - mondta a Reuters szerint Lenny Ekawati, a LaporCOVID-19 munkatársa.

A Delta kifog a vakcinán?

A Delta variáns megjelenése azonban nem ezt erősíti meg. Indonéziában legalább öt orvos és egy nővér elhunyt Covid-19 fertőzésben annak ellenére, hogy be voltak oltva, közülük egy volt olyan, aki csak egy oltást kapott - írja a Reuters a LaporCOVID-19 adataira hivatkozva.

Kudusban egy idős doktor halt meg az IDI tudomása szerint, igaz, ő társbetegségben is szenvedett.

Prijo Sidipratomo radiológus elmondása szerint Jakartában ő legalább féltucat orvosról tud, akik az elmúlt hónapban kórházi kezelésre szorultak a Covid-19 miatt annak ellenére, hogy be voltak oltva. Közülük egyet már intenzívosztályon ápolnak. Sidipramoto szerint "ez riasztó, mert nem hagyatkozhatunk csak az oltásokra".

Intő jel

Nagy-Britanniában a népességen belül a 60 százalékot is meghaladja azok száma, akik legalább az első védőoltásukat megkapták. Azonban úgy tűnik, hiába a népesség nagyon magas szintű átoltottsága, a koronavírus elsőként Indiában azonosított delta variánsa annyira fertőzőképes, hogy még így is exponenciálisan nő az új fertőzöttek száma az országban. A brit kormány felkérésére készült friss tanulmány szerint május 3. és június 7. között 50 százalékkal nőtt az új fertőzöttek aránya, május 20. és június 7. között 11 naponta duplázódik az új fertőzöttek száma. Május 20-án 2694 új esetet azonosítottak, június 7-én már 5584-et. Azóta tovább növekedett az új fertőzöttek napi száma, június 16-án már 8808 új esetet jelentettek. A helyzetre tekintettel Nagy-Britanniában négy héttel el is halasztották a járványügyi korlátozások tervezett enyhítését - írja a 444.hu a Guardianre hivatkozva.