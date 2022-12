A turisztikai tisztviselők szerint az idén megemelkedett villamosenergia-árak teszik ki az ágazat kiadásainak nagy részét, amelyek az előrejelzések szerint kétszeresen meghaladják a bevételeket, és azzal fenyegetnek, hogy veszélybe kerül a 2023-as szezon.

- nyilatkozta Makarska polgármestere, Zoran Paunovic a Reutersnek.

A turisztikai ágazat Horvátország nemzeti termelésének 20 százalékát adja, és csak most kezdte kiheverni a koronavírus világjárvány miatt felhalmozott veszteségeket. Az ukrajnai orosz invázió Európa-szerte áremelkedést okozott, az energiaárak az egekbe szöktek, mivel az európai országok az orosz energiától való függetlenségért küzdenek.

