Az Európai Unióba irányuló gázszállításokat folyamatosan korlátozza a Gazprom: már májusban leállították az Északi Áramlat gázvezetéket, majd a nyár közepén 20 százalékra csökkentették az oroszok a szállított mennyiséget, szerdától pedig három napon át áll a tranzit a Németországba vezető csövön. Mindez a kitettség – az EU gázellátásának tavaly több mint 40 százalékban biztosította Oroszország – az ukrajnai háború miatt arra sarkallta a tagállamokat, hogy leépítsék az orosz beszerzéseket.

Noha ez energiaellátási zavarokkal járhat az Európai Unióban, a legtöbb ország inkább más gázbeszállítók után próbál nézni. Így rekordot döntött az amerikai és katari LNG-import a kontinensen, de Emmanuel Macron francia elnök Algériával tárgyalt a gázszállítmányok 50 százalékos növeléséről.

Az Orbán Viktor vezette magyar kormány viszont pragmatikusan állt a kérdéshez, és nem tekintette tabunak a Vlagyimir Putyin elnök féle vezetéssel való tárgyalásokat. Bár van egy ötéves gázszerződés a Gazprommal, az ellátásbiztonság érdekében további mennyiséget vásárol Magyarország az oroszoktól, mint azt Szijjártó Péter szerdán bejelentette.

Nem váltott ki az uniós politikusok tetszését a napi 5,8 millió köbméter vásárlásáról szóló magyar lépés: lengyel és balti vezetők is bírálták a kormányt – mint arról a lengyel biznesalert.pl is beszámolt –, hogy ezzel is finanszírozza az ukrajnai háborúban az orosz hadsereget Budapest. A legkritikusabb Daniel Freund, a német Zöldek pártjának EP-képviselője volt, aki úgy fogalmazott:

– írta a Twitteren.

Orban's political survival depends on gas shipments from Putin. Keep that in mind the next time the Hungarian Prime Minister enters the EU Council building. https://t.co/xs6sDgXMBQ