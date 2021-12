Bankkártyás fizetés: átszakíthatják végre a nagybankok a határokat

Az Európai Központi Bank is beállt több nagy kereskedelmi bank kezdeményezése mögé, hogy létrejöhessen egy, a mostaninál sokkal egységesebb, a határokon átnyúló fizetéseket megkönnyítő rendszer. A szabályozók azt remélik, hogy az élénkebb verseny miatt jól járnak az ügyfelek. Közben az is kiderül mi lesz abból, hogyha az állami szervek nem csak felügyelőkánt, hanem versenytársként is megjelennek a terepen.