Szlovákiában az utóbbi években több vezető politikus is plágiumbotrányba keveredett, köztük Igor Matovic volt miniszterelnök, Boris Kollár házelnök és Branislav Gröhling oktatási miniszter. Az Állítsuk Meg a Korrupciót Alapítvány elemzői szerint ha diákok ezrei folyamodnak csaláshoz a tanulmányaik sikeres befejezéséhez, miközben ez észrevétlen és büntetlen marad, akkor jogosan feltételezhetjük, hogy magas állami pozícióba kerülve sem fognak máshogyan viselkedni - írta a pozsonyi Új Szó.

Az alapítvány vizsgálatai szerint az utóbbi években sem csökkent a jogtalanul megszerzett diplomák száma, sőt, egyre kifinomultabb módszereket használnak a hallgatók. Szlovákiában legalább 22 olyan aktív cég van, amelyeknél a diákok megrendelhetik a szakdolgozatukat. A legtöbb vállalkozás saját weboldallal rendelkezik, de vannak olyan magánszemélyek is, akik internetes hirdetések formájában kínálják fel szolgálataikat.

Kapcsolódó Magyarország lemaradt szomszédaitól az okos irányváltásban

A cégek többségének vagy külföldön van a bejegyzett székhelyük, vagy egyszerűen nem derül ki, hogy ki a weboldal üzemeltetője. Ennek ellenére az alapítványnak hat vállalkozás esetében sikerült hozzáférnie az adatokhoz, amelyekből kiderült, hogy átlagban évi 36 ezer eurós bevétellel rendelkeznek. Ebből az elemzők elsőként arra következtettek, hogy évente akár ezer szakdolgozat is megrendelésre készülhet el az országban.

Az alapítvány kutatásából arra is fény derült, hogy a valódi szerzők gyakran az egyetemi szférában mozognak, nem ritkán doktoranduszokról van szó. Egy 60 oldalas szakdolgozat ára 600 és 900 euró között mozog, a diákok fizethetnek részletre is. A jelenlegi jogszabályok nem korlátozzák ezeket a cégeket. Sok esetben nem is lenne könnyű tetten érni őket, hiszen a saját tevékenységüket úgy írják le, hogy pusztán iránymutatást adnak a diákoknak, valamint nem kész dolgozatokat, hanem csak segédanyagokat küldenek nekik.