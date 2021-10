Most 34 ezer forintért benézhet Dubaj legelegánsabb szállodájába

Nem kérdés, hogy a hét csillagos Burj Al Arab szálloda Dubaj jelképe, ahova csak a nagyon gazdagok tehetik be a lábukat, ha van szobafoglalásuk, vagy vacsorázni érkeznek. Most azonban van egy másik lehetőség is.