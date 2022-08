Az oroszok szerint az ukránok, az ukránok szerint az oroszok lövik tüzérséggel a március eleje óta orosz kézen lévő zaporizzsjai atomerőművet. Ezt leginkább a becsapódások irányszögéből lehetne megállapítani, de független megfigyelők nincsenek jelen, sem az oroszok, sem az ukránok nem engedik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakembereit egyelőre a helyszínre.

Az atomerőművek biztonsága és a nukleáris anyagok felelős felhasználása felett őrködő ENSZ-szervezet hiába kéri a feleket, hogy kicsit térjenek már észhez, ha nehezükre esik is - írja a G7 egy súlyosabb találat következményeit elemző cikkében.

Nem teljesülnek a követelmények



A NAÜ hét létfontosságú nukleáris biztonsági pillért határozott meg a konfliktus elején, de a szervezet legfrissebb közlése szerint ezek egyike sem teljesül. Nem működnek megfelelően a biztonsági rendszerek, nincs biztonságban és megfelelő állapotban a kezelő személyzet és nem garantált az objektum szükséges külső energiaellátása.

Miközben az épületek fizikai integritását rombolják, már a radioaktív sugárzásmérő rendszer épsége is kétséges. (A meglévő adatok idáig szerencsére nem mutatnak emelkedő radioaktivitást az erőmű környékén.)

Egy olyan csernobili jellegű baleset, ami Magyarországot is veszélyeztetné, Zaporizzsjában nem történhet meg – mondta a hírportálnak Aszódi Attila. A BME egyetemi tanára. Zaporizzsjában VVER-1000 típusú reaktorok vannak, azokban pedig elvileg sem fordulhat elő olyan úgynevezett megszaladásos baleset, mint a csernobili típusú, régi szovjet grafitmoderátoros RBMK reaktorokban. [Megjegyzés: a kérdés valójában nem az, hogy ugyanolyan balesert történhet-e, mint 1986-ban, Csernobilban, hanem az, hogy nukleáris katasztrófa veszélye fennáll-e. A reaktort körülvevő egy méter vastag betonfal ugyanis lehet, hogy sokféle külső hatásnak ellenáll, de nem harci cselekmények kivédésére építették, a nukleáris üzemanyag pihentetőmedencéjéről nem is beszélve.]

Lehet más baj



A zaporizzsjai reaktorokban nincs grafit, azok ugyanúgy vízhűtésű, vízmoderálású típusúak mint például a paksiak. Így ezek stabilabb rendszerek, mint a csernobili, másrészt itt egy nukleáris baleset esetén sem lenne olyan hosszú ideig radioaktív kibocsátás, mint Csernobilban volt, ahol a meggyulladó grafit közel két hétig égett, feljuttatva a szennyezést a légkör magasabb rétegeibe. Növeli a biztonságot, hogy a reaktorok körül erős vasbeton szerkezet van.

A sugárzás szempontjából az egyik legveszélyesebb a reaktorépület erősebb fegyverrel való eltalálása lenne, de az elhasznált fűtőanyagok átmeneti tárolójából is piszkos bombát csinálhatna egy komolyabb becsapódás. Ha ezt szándékosan senki nem is akarhatja - közölte Rácz András biztonságpolitikai szakértő, a Német Külügyi Intézet munkatársa. Szerinte egy eltévedt rakéta is katasztrófát okozhat. Márpedig az atomerőmű elleni pénteki és szombati támadásokban BM-21 Grad rakéta-sorozatvetőket használtak, ami lényegében egy kései Katyusa-utód, egyáltalán nem egy precíziós fegyver, távolabbi célpontok esetében akár több száz méter is lehet a szórása.