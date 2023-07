A kínai gazdaság a második negyedévben 6,3 százalékos növekedést mutatott az egy évvel korábbi bázisidőszakhoz képest, ami önmagában nem lenne egy rossz adat, de ez az ottani Covid-leállás utáni újraindulást jelenti, vagyis nem tekinthető tartósnak. Az első negyedévhez képest már csak 0,8 százalék a növekedés, az ország vezetése pedig akkor lenne elégedett, ha az idei évre összejönne az 5 százalék.

Vége a hőskornak

Ez messze alatta van annak a 9 százalékos értéknek, melyet a Kína az 1978-as nyitás óta átlagosan elért, ráadásul az időszakon belül több évtizeden át kétszámjegyű volt a növekedés. Ezalatt Kína vette át a világ gyára szerepet, széleskörű ipari bázissal. Az utóbbi időben azonban ez átalakulóban van. A világgazdaság szerkezetén, a nemzetközi munkamegosztáson belül változott az ország szerepe.

Járványhatások

Ebben több tényező is szerepet játszott, de az egyik legjelentősebb épp a Kínából kiindult, világjárvány volt. Eleinte a járvány, úgy tűnt, hogy a kezdeti terjedés után az országban megszűnt, míg a világban tombolt, rengeteg halálos áldozatot szedve. Kína gazdasága is vidáman menetelt eleinte, de a különböző iparágak járvány miatti leállása, majd újra indulása a járvány során felborította a megszokott globális munkamegosztást, akadozások jöttek létre az ellátási láncban.

Ezt tetézte, hogy Kína a járvány már megszelídült szakaszában, a tavalyi évben, amikor már alig okozott haláleseteket, viszont Kínában is újra terjedni kezdett, az ország a teljes lezárás mellett döntött. Ez óriási károkat okozott, a gazdaságot lefékezte, a külföldi gyártók egy részét elbizonytalanította, és más, eleve alacsonyabb bérű országok felé terelte. Végül az ellátási láncok akadozása miatt sok cég döntött úgy, köztük még kínaiak is, hogy a felhasználás, összeszerelés helyéhez közeli területre kell áttelepíteni a gyártást, ami a kínai gyártás visszaesését eredményezte.

Belső fogyasztás

A gyors növekedés akármeddig természetesen eleve nem folytatódhatott volna, most viszont az ország próbálja megtalálni, hogy egy lassabb, de még érdemi növekedésnek mi legyen a húzóereje. Az országot vezető kommunista párt a belső fogyasztás növekedésére koncentrál, miközben a gazdaság problémáit jelzi az is, hogy a fiatalok körében 20 százalék fölötti a munkanélküliség, miközben a korábbi növekedés egyik hajtóereje, az építőipar most már lelassul, az ingatlanpiac telített.

Elektromos autók

Egy ágazatban viszont komoly sikert mutat fel az ország, és ez az elektromos autók exportja, miközben a belsőégésű autók piacán Oroszország jelentett keresletet a kieső nyugati márkák miatt. Kína 1,03 millió autót exportált az első negyedévben, ami egy év alatt 58 százalékos növekedés, és ezzel Japánt megelőzve a világ legnagyobb autóexportőre lett. Ennek 40 százaléka volt elektromos autó, ezen belül viszont döntő a Tesla részesedése, amely sanghaji gyárából sok országba szállít.