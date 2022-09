Brüsszel 565 milliárd eurós energiatervvel rukkolt elő, komoly támogatási program indulhat

Az Európai Bizottság tervbe veszi az energiahálózat digitalizálását, mivel a megújuló energiaforrások elterjedésének ösztönzésére törekszik, hogy csökkentse az orosz energiahordozóktól való függőségét. Mindez segítené az energiapiacok rugalmasságát, de komoly támogatási programokat is indítanak hőszivattyúk beüzemelésére, e-járművek vásárlásának segítésére. Jön a kötelező napelemtelepítési törvény is. Jövő héten dönthetnek a magas energiaárak miatt a lakosság közvetlen támogatásáról is.