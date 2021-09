Ezek között kiemelt, hogy a NextgeneretionEU pénzügyi csomagot miként használják fel – mondta a beszédet megelőző strasbourgi sajtóbeszélgetésen Irene Tinagli, a parlament gazdasági bizottságának (ECON) elnöke. A bizottság azt szeretné, hogy javaslatait jobban beépítené a bizottság, és az Európai Tanács is, különösen ha a kisebb cégek hatékonyabb támogatásáról van szó, csakúgy mint az eddigiekhez képest hatékonyabb csalásellenes lépések bevezetésével.

A parlamenti bizottság ehhez egy többoszlopos stratégiát szorgalmaz, amelyek tagállamonként eltérő súlyokkal, de Tinagli szerint összességében kedvező irányba hatnának uniós szinten mind a vállalati, mind a gazdaság szociális szempontjait nézve.

Szintén a tisztánlátás fontosságét emelte ki Johan van Overtveldt, a költségveési bizottság (BUDG) társelnöke. Ilyen például az a 6 milliárd euróból felállítandó uniós egészségügyi szervezet, amit von der Leyen várhatóan bejelent. Ennek az intézménynek nem tisztázott a finanszírozása, ami akár súrlódási pont is lehet a bizottság és a parlament között.

Vörös vonalak nincsenek, mert akkor nem lehet tárgyalni

– mondta a Napi.hu kérdésére van Overtveldt. A parlament ezzel együtt tisztán akar látni, hogy a bizottság hogyan képzeli a pénzügyeket, legyen szó akar új források bevonásáról, egyes jóváhagyott programok átalakításáról vagy törléséről, azon belül is az ütemezésről.

A parlament most is erőteljesen érvelni fog emellett, amit helyesnek tart, erre már korábban is volt példa, amikor belátásra lehetett bírni egyes programok finanszírozásában a bizottságot és a tagállami vezetőket.

A költségvetési bizottság vezetője szerint hamarosan arra is szükség lesz, hogy a kitárgyalt hétéves uniós költségvetési tervezetet sok szempontból átdolgozzák. Ahogy a parlament figyelmeztetése ellenére a szíriai helyzete sem vették a tervezésnél figyelembe, most is látszik, hogy az afganisztáni menekültáradat önmagában jelentős költségvetési átalakításokat tesz szükségessé – mondta van Overtveldt.

Ezen túl örvendetes, hogy az uniós finanszírozási tervek jelentős, akár évi 1-1,5 százalékos gazdasági növekedést jelentenek a tagállamoknak egészen 2024-ig, viszont fontos lenne, hogy a szándékosan fejnehéz keretben minél több strukturális, távlati fejlődést meglapozó beruházás is megvalósuljon. Az sem tisztázott, hogy a bizottság milyen felügyeleti, felülvizsgálatai rendben igyekszik majd nyomonkövetni a pénzek felhasználását, és további intézkedésekre is szükség van a csalások kiküszöbölésére.