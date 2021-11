Jelentős energiaválságot idézett elő Európában, hogy Oroszország felől a Gazprom keveset gázt szállított szeptemberben és októberben. A hivatalos érvelés szerint a szokatlanul hideg orosz télre készülve a saját tározóik feltöltésére fordították az erőforrásaikat, de közben Vlagyimir Putyin elnök és a gáztársaság is utalgatott arra, hogy felgyorsíthatnák a földgáztranzitot, ha az Északi Áramlat 2. vezeték engedélyezését felgyorsítják.

Az európai és a brit nagykereskedelmi gázárak az elmúlt hetekben az Oroszországból érkező szállítások teljesítése körüli aggodalmak miatt megugrottak. Amin november elején a végre megindul Gazprom-tranzitok javítottak csak.

Most viszont a történet egy teljes fordulatot vehet: a német energiaügyi hatóság jelezte, megállítják az Északi Áramlat 2. engedélyezési folyamatát. A berlini hivatal szerint egyeztetnek az ukrán féllel, mivel a kijevi kormány többször jelezte, hogy a gázvezeték üzembe helyezése megszüntetné Ukrajna kiemelt szerepét az orosz gázszállításokban, jelentős bevételtől esnének el. Pont emiatt már a gázvezeték megépítését ellenezte az Egyesült Államok és néhány európai állam, hozzátéve, hogy szerintük a vezeték túlságosan függővé tenné Európát az orosz gáztól.

A Bundesnetzagentur lépése most ezt a feszültséget tovább erősíti, nem is meglepő, hogy a szabályozó bejelentése után a már amúgy is az egekben lévő gázárak további 9 százalékkal megugrottak kedden - írja a Reuters.

A német hatóság azt is kifogásolja, hogy az Északi Áramlat 2 mögött álló svájci székhelyű konzorciumnak a német jog szerint társaságot kell alapítania a működési engedély megszerzéséhez. Közölték, hogy csak akkor fogják elbírálni a kérelmet, ha a főbb eszközök és a személyzeti költségvetés átkerül egy német leányvállalathoz.

"Az Északi Áramlat 2 üzemeltetésére vonatkozó tanúsítványt csak akkor vizsgáljuk meg, ha az üzemeltető a német jognak megfelelő jogi formában szerveződik" - közölte a hivatal.

Amint ezek az előfeltételek teljesülnek, a szabályozó hatóság a január elejéig tartó négy hónapos pályázati időszak hátralévő részében folytathatja a beadvány értékelését. Vagyis még tovább odázzák a tranzitútvonal átadását.

"Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy kommentáljuk az eljárás részleteit, annak lehetséges időtartamát és a vezeték üzembe helyezésének ütemezésére gyakorolt hatásait" - áll a közleményben.

"Bármilyen késedelem a gázvezeték tanúsításában, főleg a tél előtt, nem áll az Európai Unió érdekében, ez kétségtelen" - mondta Konsztantyin Koszacsov, az orosz parlament felsőházának elnökhelyettese a TASZSZ hírügynökségnek.

A Naftogaz ukrán energetikai cég vezetője a Reutersnek nyilatkozva üdvözölte a német energiaügyi szabályozó hatóság döntését.

"Jó" - mondta Jurij Vitrenko egy üzenetben. "Ez egy fontos pont, ami arra utal, hogy a német szabályozó hatóság osztja azt az álláspontunkat, hogy a tanúsítás nem vonatkozhat csak a németországi vezetékre, hanem az egész, az Orosz Föderáció területéről Németország területére vezető vezetékre kell érvényesíteni" - magyarázták.

Moszkva már használta a Balti-tenger alatti útvonalat az Északi Áramlat 1 - az Északi Áramlat 2 elődje - számára, amelynek kapacitása 55 milliárd köbméter, ami Németország éves gázfelhasználásának felének felel meg. Az Északi Áramlat 2 megduplázza ezt a mennyiséget, és Németországot az európai gázmennyiségek központi érkezési csomópontjává teszi a továbbszállításhoz.

Magyarország esetében már az ukrán ellátási útvonalon egyáltalán nem érkezik gáz. Ellenben átadták már a szállítmányoknak a déli határon a Szerbiával közös átvételi pontot. A bebukott Déli Áramlat kisebb kapacitású vezetéken az új hosszú távú magyar-orosz földgázbeszerzési szerződésről szóló nyilvános információk alapján éves szinten minimum 3,5 milliárd köbméter/év földgáz érkezik Magyarországra. A kapacitás akár bővíthető is, így akár Európa irányába is továbbíthatnak majd innen gázt.