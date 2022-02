Hétfőn tanácskozásra ül össze az EU diplomáciai szolgálata, a megbeszélésre a kelet-ukrajnai konfliktus okozta aggodalmak közepette kerül sor. Az ülésen bár főleg Ukrajna sorsáról lesz szó, Fehéroroszország is napirendre kerülhet, mivel az országban állomásozó orosz csapatok is részt vehetnek majd egy invázióban. Moszkva tagadja, hogy támadást tervezne, de az amerikai mellett több nyugati hírszerzés is megerősítette, hogy vannak tervek egy ilyen hadmozdulatra, valamint Oroszország újabb és újabb csapatokat von össze a térségben, létszámuk már meghaladhatja a 190 ezer főt.

A növekvő feszültségek közepette az EU a múlt héten felszólította a kijevi külképviseleten dolgozó nem létfontosságú személyzetet, hogy hagyják el az országot - mondta egy uniós diplomata -, miközben Ukrajna sürgeti az EU-t, hogy nyújtson vészhelyzeti támogatást a konfliktus miatt.

A Fehéroroszországgal szembeni szankciókat eredetileg azt követően vezették be, hogy Alekszandr Lukasenko elnök a 2020. augusztusi választásokat követő tüntetéseket leverte. Azóta ezeket a büntetőintézkedéseket többször szigorították.

A diplomaták szerint az új intézkedések célja az lehet, hogy bezárják azokat a kiskapukat, amelyeket balti diplomaták szerint Minszk kihasznál a meglévő szankciók kijátszására. Az EU megtiltotta Fehéroroszországnak a káliumból készült műtrágya, a kálium és az olajtermékek exportját. Diplomaták szerint azonban Fehéroroszország Ukrajnán keresztül továbbra is exportál káliumot az EU-ba, és növelte az olajtermékek exportját is - tudta meg a Reuters.

Később pénteken egy uniós tisztviselő egy sajtótájékoztatón megerősítette, hogy folyamatban van a Minszk elleni esetleges új gazdasági szankciók kidolgozása, beleértve a káliumra vonatkozó tiltásokat is. A tisztviselő hozzátette, hogy a blokk szankciókat fontolgat Fehéroroszországgal szemben is, ha az részt venne az Ukrajna elleni támadásban.

A balti országok tisztviselői várhatóan felvetik ezeket a kérdéseket az EU külügyminisztereinek hétfői ülésén, még akkor is, ha Fehéroroszország nem szerepel az ülés napirendjén. Hétfőn nem várható döntés az ügyben. Az EU diplomáciai szolgálatának szóvivője nem kívánta kommentálni a szankciókkal kapcsolatos megbeszéléseket.

Ukrajnának segítséget ad az EU

Az uniós miniszterek várhatóan az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatásról is tárgyalnak majd hétfőn. Kijev maga sürgősségi segítségnyújtás iránti kérelmet nyújtott be az EU-hoz, amely orvosi ellátmányt, áramfejlesztőket és egyéb elsősegélynyújtó felszereléseket tartalmaz. Ezekre Oroszország támadása esetén lenne szükség.

Az uniós országok, amelyek eddig kerülték, hogy fegyvereket küldjenek Ukrajnának, fontolóra veszik, hogy az EU polgári védelmi mechanizmusának felhasználásával eleget tesznek e kéréseknek - mondta a tisztviselő. A polgári védelmi támogatást koordináló EU Bizottság szóvivője később megerősítette, hogy Ukrajna február 15-én segítséget kért, és hogy az EU koordinálja az uniós országok felajánlásait.

Ukrajna a hibrid és kibertámadások ellen is kért uniós támogatást. A diplomaták szerint a hétfői ülésen ez is szóba kerülhet, egy esetleges ukrajnai uniós katonai kiképzési misszióval kapcsolatos tervekkel együtt.