Az Európai Központi Bank kormányzótanácsa három irányadó kamatlábát 50 bázisponttal megemelte augusztusi kamatdöntő ülésén. Ennek megfelelően az irányadó refinanszírozási műveletek, az aktív oldali rendelkezésre állás és a betéti rendelkezésre állás kamatlábait 1,25 százalékra, 1,50 százalékra, illetve 0,75 százalékra emeli.

Az eurozónában az éves infláció várhatóan meghaladta a 9 százalékot augusztusban a júliusi 8,9 százalékot követően.

Az EKB egy másik példa egy olyan központi bankra, amelyet az inflációs dinamika és a nagy központi bankárok paradigmaváltása teljesen legyőzött – írta a kamatdöntést megelőzően Carsten Brzeski, az ING vezető közgazdásza. Nem is olyan régen az EKB még egy kisebb kamatemelés lehetőségét is kizárta. Aztán ott volt a fokozatos és kimért kamatemelési megközelítés, amelyet júliusban egy meglepetésszerű 50 bázispontos kamatemelés váltott fel. Most az úgynevezett ülésről-ülésre történő megközelítésnél tartunk.

Ennek a megközelítésnek egyértelműen több értelme van, és sokkal korábban kellett volna bevezetni, mivel így az EKB nem követhette volna el a leírt kommunikációs hibákat. A mostani megközelítés azonban olyan megközelítés is, amely szélesre tárja az ajtót a spekuláció és a volatilitás előtt.

Sokkal fontosabb lesz, hogy milyen pályát fog a kamatdöntés bejelentését követően előirányozni az EKB – mondta Konstantin Veit, a PIMCO portfoliomenedzsere. A PIMCO a maga részéről egy 25 bázispontos ülésenkénti emelési ciklusra számít.

Erre és számos más aggodalomra is igyekszik majd megnyugtató választ adni Christine Lagarde elnök ma háromnegyed háromtól.