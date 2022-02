Zelenszkij telefonon tárgyalt Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével.

"Eljött a döntő pillanat, hogy végleg lezárjuk a hosszú távú megbeszélést, és döntsünk Ukrajna uniós tagságáról. Az Európai Tanács elnökével a további hatékony segítségnyújtásról és az ukránok szabad jövőjükért folytatott hősies küzdelméről tárgyaltam" - fogalmazott az MTI szerint az ukrán elnök. Zelenszkij azt is írja, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt.

Zelenszkij az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború kezdete előtt már tett az EU-tagjelöltségre vonatkozó felhívást a müncheni biztonsági konferencián.

Február 22-én ezt megismételte Dmitro Kuleba külügyminiszter is. Donald Tusk, az Európai Néppárt jelenlegi és az Európai Tanács korábbi elnöke, úgyszintén hangot adott véleményének, hogy "Ukrajna európai perspektívája megváltoztathatja a Moszkva által diktált játékszabályokat" - emlékeztetett a Jevropejszka Pravda hírportál.

Egy másik bejegyzésében az ukrán elnök arról írt, hogy Mario Draghi olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank volt elnöke egy telefonbeszélgetésben támogathatónak tartotta azt a lépést, hogy az orosz bankokat leválasszák a SWIFT elszámolási rendszerről. A Reuters értesülése szerint ehhez már Németország is hozzájárult, csak Magyarország nem, illetve nem tudni, hogy nyilatkozott-e erről - írta meg a Portfolio. (Szijjártó Péter külügyminiszter szombaton reggel a Facebook-oldalán reagált arra a hírre, amely szerint néhány európai ország, köztük Magyarország megakadályozta volna a kizárást, "ez nem igaz, Magyarország nem szólalt fel ebben a kérdésben, és nem volt semmilyen döntési helyzet" Brüsszelben( - mondta a miniszter. Arról nem beszélt, hogy támogatná-e ezt a lépést a magyar kormány.) Később megjelent közleményében már azt írta, hogy "soha, egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólaltunk fel, nem blokkoltunk és nem is blokkolunk semmit".

Ukraine is fighting the invader with weapons in hands, defending its freedom and European future. Discussed with @vonderleyen effective assistance to our country from ???????? in this heroic struggle. I believe that the #EU also chooses Ukraine.