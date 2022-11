Mint arról a Napi.hu is cikkezett, a nagy jegybankok egymás után hozzák a történelmi, nagyobbnál nagyobb kamatemelési döntéseket miközben kétségbeesetten küzdenek a szűnni nem akaró infláció ellen. A Reuters most arról ír, hogy a Federal Reserve e hónap eleji ülésén a döntéshozók annak a véleményüknek adtak hangot, hogy ideje lenne végre csökkenteni a kamatemelés ütemét. A lap az ülés jegyzőkönyvére látott rá, amiben az is szerepel, hogy a FED-ben nincs teljes konszenzus e-tekintetben.

Emlékezetes, az amerikai jegybank november 2-án tartott kamatdöntő ülést, ahol a várakozásoknak megfelelően, 75 bázisponttal emelték a kamatszintet, így a kamatsáv felső széle 4 százalék lett. A közleményben már akkor is tettek utalást arra, hogy hamarosan lassíthatnak a kamatemelési cikluson, miszerint a döntéshozók figyelembe veszik a monetáris politika kumulatív szigorítását, illetve annak az inflációra gyakorolt hatásának késleltetését. Jerome Powell, nagyon valószínűnek nevezte, hogy a következő, decemberi ülésen kisebb kamatemelést fognak végrehajtani.

még nagyon korai lenne a kamatemelési ciklus szüneteltetésére gondolni, és a korábban vártnál magasabban lehet a kamatemelési ciklus teteje.

Az elsődleges cél az, hogy maradéktalanul biztosítva legyen az árstabilitás, ne szálljon el az infláció. Ha ez mégis megtörténik, akkor kamatok emelésére van szükség a központi bankok részéről. A FED is erre koncentrált, azonban - derül ki a dokumentumból - most ezt lassabb, megfontoltabb ütemben tenné. Megjegyzik továbbá, hogy óvatos lépésekre van szükség, hiszen egy elmélyíti a kialakulóban lévő recessziót.

Egyes prognózisok szerint a Fed jövő februárban fejezheti be a kamatemelést, egyben pont akkor fordul prognózisuk szerint recesszióba az amerikai gazdaság.