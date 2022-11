Már a hajnali órákban gyengült a forint, reggel a piacnyitás után pedig még lejjebb csúszott a lejtőn. Az euró ára 410 forint fölött van, a dollár - miután a dollár az euróval szemben is sokat erősödött az éjjel - már 420 forint körül van, de meredeken nő. A svájci frank 415 fölé ugrott, az angol font jegyzése 474-nél van.

Szerda este tartott kamatdöntő ülést az amerikai jegybank, a várakozásoknak megfelelően, 75 bázisponttal emelték a kamatszintet, így a kamatsáv felső széle 4 százalék lett. A közleményben tettek egy halvány utalást arra, hogy hamarosan lassíthatnak a kamatemelési cikluson, miszerint a döntéshozók figyelembe veszik a monetáris politika kumulatív szigorítását, illetve annak az inflációra gyakorolt hatásának késleltetését - írta az Equilor reggeli elemzésében.

Ezt a sajtótájékoztatón meg is erősítette Jerome Powell, nagyon valószínűnek nevezte, hogy a következő, decemberi ülésen kisebb kamatemelést fognak végrehajtani. A jegybank továbbra is határozottan elkötelezett a 2 százalékos inflációs cél elérése mellett, a negyedik negyedévben szerény gazdasági növekedés lehet. A munkaerőpiac továbbra is túl feszes, az árnyomás erős, és jóval a célok felett van az infláció. A sajtótájékoztató közepén Powell elmondta, hogy még nagyon korai lenne a kamatemelési ciklus szüneteltetésére gondolni, és a korábban vártnál magasabban lehet a kamatemelési ciklus teteje.

"Ez a megjegyzés erőteljes eladási nyomást gyakorolt a részvénypiacon, és erősödni kezdett a dollár. A piaci kamatvárakozások a decemberi ülésre 56 bázispontos emelést áraznak, ez megfelel a jegybanki kommunikációnak, viszont a kamatemelési ciklus teteje nem változott, továbbra is 5,25 százalékon várják a piaci szereplők" - magyarázta a brókercég.

Az Equilor szakértői szerint az euró/forint jegyzésében a 410-es szint fontos ellenállást képez, míg rövid távú támasz 405-nél húzódik. A volatilitás látványosan lecsökkent az elmúlt napokban, a mai kereskedésben is erre a két szintre érdemes figyelni.