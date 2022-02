Több száz pedagógus kezdett polgári engedetlenségi akcióba csütörtök reggel is, hogy a munkavégzés megtagadásával tiltakozzanak a kormány február 11-ei, sztrájkjogot korlátozó rendelete ellen - írja a Népszava. A napilap összesítése szerint február 24-én legalább 29 intézmény több mint 500 tanára tagadta meg a munkavégzést. Az engedetlenségi akciósorozat múlt hét hétfőn indult a kőbányai Szent László Gimnáziumból, azóta legalább 99 iskolában döntött úgy a tantestület kisebb-nagyobb része, hogy a tiltakozás radikálisabb formáját választja.

Csütörtök délelőtt egy demonstráció is zajlott a budapesti Horváth-kertben, ahol öt fővárosi iskola pedagógusai gyűltek össze, hogy közös kiállással hívják fel a figyelmet arra, a kormány rendelete teljesen alkalmatlanná teszi a sztrájkot az érdekérvényesítésre. A polgári engedetlenséghez egyre több vidéki iskola is csatlakozik, például Szolnokon egyszerre öt intézmény pedagógusai közül is többen úgy döntöttek csütörtökön, hogy nem veszik fel a munkát.

Az engedetlenségi akciósorozat pénteken is folytatódik, újabb iskolák csatlakozásával. Emellett tüntetésekre is sor kerülhet a következő napokban. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) március 2-ára, Szombathely főterére szervez demonstrációt. A pedagógusképzésben részt vevő egyetemistákból álló Pedagógusjelöltek a pedagógusokért elnevezésű csoport pedig március 16-ára hirdetett tüntetést Budapestre, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Akadémia utcai épülete elé.

Középiskolások és egyetemisták szintén erre a napra szerveznek demonstrációt Székesfehérvár főterén. Megmozdulásra készül a szegedi hallgatókból és oktatókból álló Veritas Virtus Libertas nevű csoport is, arra kérve az egyetemi polgárokat, hogy március 16-án “ürítsék ki” az egyetemeket, vagyis hiányzásukkal támogassák a sztrájkjogukban korlátozott pedagógusokat.