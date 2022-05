Fontos csatát nyertek meg az ukránok egy friss jelentés szerint

Az ukrán ellentámadások és a korlátozott erősítés miatt az orosz hadsereg valószínűleg teljesen kivonul a Harkiv körüli pozíciókból – áll az Institue for the Study of War (ISW) elemzésében, melyet az Unian ukrán hírportál is közölt.