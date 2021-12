Forma-1: botrány a Mercedes-istálló körül

A Mercedes a hétvégi Szaúd-arábiai Nagydíj előtt jelentette be, hogy szponzori szerződést között a Kingspan céggel, amelynek a termékeit a 2017-es, 72 halálos áldozatot követelő tűzvészben megsemmisült londoni Grenfell toronyházban is használták. A bejelentés miatt egy államtitkár, Michael Gove a szerződés újragondolására kéri az F1-istállót, sőt, azt is belengette, hogy akár a sportegyesületek reklám és szponzori szerződései vonatkozó törvény módosításához is vezethet az ügy - írta a Telex.