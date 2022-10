A francia kabinet végül parlamenti szavazás nélkül fogadja el a 2023-as büdzsét, valószínűleg holnap – mondta Olivier Véran kormányzati szóvivő a Financial Times szerint. Erre az alkotmány 49.3-as cikkelye teremt nekik lehetőséget, ez azonban kétélű fegyver: az ellenzék ugyanis egy bizalmatlansági indítvánnyal reagálhat.

Emmanuel Macron az idei elnöki megmérettetésen győzni tudott ugyan, ám később a parlamenti többségét elveszítette. A kormányzó Ensemble! szövetség 251 mandátummal rendelkezik, míg a többséghez 289-re lenne szükség.

A büdzsé hagyományos parlamenti elfogadtatásához ellenzéki képviselőket is maguk mellé kellett volna állítani, az azonban hogy ez most nem sikerült, arra utal, a tervezettnél kevesebb reformot tudnak majd megvalósítani. Problémás lehet például Macron aktuális vesszőparipája, a tervezett nyugdíjreform bevezetése is. Az elnök 62 évről 65 évre szeretné emelni a nyugdíjkorhatárt.

A jövő évi büdzsében ráadásul a kormány 1 százalékos gazdasági növekedéssel számol, ami szakértők szerint ez túlságosan optimista becslés, inkább 0,5 százalékos bővülés lehet a reális várakozás. Emellett kiemelt céljuk, hogy mind idén, mind jövőre 5 százalékos GDP-arányos költségvetési hiányt produkáljanak, majd fokozatosan csökkentenék az értéket, hogy 2027-re megfeleljenek az uniós maastrichti kritériumoknak, és 3 százalék alá szorítsák a deficitet. Ezen célkitűzések elérése pedig a nyugdíjreform nélkül problémás lehet.

A legutóbb egyébként 2019-ben élt Édouard Philippe akkori miniszterelnök a 49.3-as cikkely adta lehetőséggel, éppen egy nyugdíjreform bevezetésekor, az akkori újításokat azonban végül törölték a pandémia miatt.