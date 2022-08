A több mint százötvenezer ipari, kézműves és szolgáltatói vállalatot tömörítő szervezet elnöke a Tg5 hírműsorban azonnali beavatkozásra szólította fel a Mario Draghi vezette ügyvivő kormányt - írja az MTI.

"Az energiaköltségek szünet nélkül emelkednek, a gáz ára minden nap rekordot dönt. Németország már megkezdte az adagolás tervezését, mi, olaszok sem maradhatunk felkészületlenek" - jelentette ki Carlo Bonomi, aki nemzeti válsághelyzetről beszélt. Hangsúlyozta, hogy a fűtési szezon októberi kezdetére a vállalatok többsége "nagy bajban lesz". A Confindustria nevében árplafon bevezetését is szorgalmazta a nemzeti energiapiacon.

Megint emelkedtek a gázárak



Carlo Bonomi megszólalása a gázárak újabb emelkedését követte. A SkyTG24 hírtelevízió kommentárja szerint Olaszországban "pánikhangulatot" keltett a Gazprom bejelentése, miszerint karbantartási munka miatt augusztus 31. és szeptember 2. között ismét leállítja a gázszállítást az Északi Áramlat vezetéken, amelyen keresztül évi 10 milliárd köbméter gáz érkezik Németországon keresztül Olaszországba.

Francesco Starace, az Enel energiaszolgáltató vezérigazgatója árrobbanásról beszélt. A hírtelevízió úgy számol, hogy októberre 291 euróba, decemberre pedig 295 euróba fog kerülni egy megawattóra energia előállítása földgázzal. Tavaly novemberben ez 43 euró volt.

Mario Draghi a következő napokban jelenti be az ügyvivő kormány újabb intézkedéseit, miután év eleje óta 50 milliárd eurót irányoztak elő az energiadrágulás miatt nehéz helyzetbe került családok és vállalatok támogatására. A kormánynak a sajtóban is közölt vészforgatókönyve szerint a közhivatalokban már a tavasszal 27 Celsius fokra állították a nyári, 19 fokra a téli hőmérsékletet. Az energiaválság súlyosbodása esetén a megszokotthoz képest legalább két fokkal csökkentik az otthonok előírt fűtési hőmérsékletét, és korlátozzák a fűtés napi időtartamát. Az önkormányzatok feladata negyven százalékkal redukálni a közvilágítás idejét. A tervezetben szerepel - szükség esetén- a zárási idő előrehozatala az üzleteknél 19, a vendéglátóhelyeknél 23 órára. A legtöbb energiát fogyasztó ipari ágazatokban korlátozott időre felfüggeszthetik az energiaellátást. Az utóbbi napokban az acél-, kerámia- és üvegipar jelezte, hogy további áremelkedéssel a termelés leállítására kényszerülnek. Az augusztusi szabadságra bezárt papírgyárak közül többen nem indulnak újra szeptemberben, és lassították a termelést az olasz palackozott vizet gyártók is. A vészforgatókönyvet a szeptemberi választások után felálló kormány módosíthatja.