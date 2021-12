Nyolc évvel lemaradva Kína mögött az Európai Unió is beindítja a maga „selyemút” programját, azaz a világ feltörekvő országainak gazdasági fejlesztési lehetőségeket kínáló támogatásait – írja a Politico. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke jelenti be a programot, amit előzetsen kiszivárogtattak a sajtónak.

A Global Gateway névre keresztelt kezdeményezés válasz Kína Belt and Road Initiative (BRI, vagy Új selyemút) programjára, amelynek célja, hogy a világ sok országában végrehajtott infrastrukturális fejlesztésekkel szárazföldi folyosót hozzanak létre az ázsiai ország áruinak szállításához Európába, a Közel-Keletre és Afrikába.

Az európai program inkább a következő generációs infrastruktúra, az üvegszálas hálózatok, az 5G-s mobiltelefónia és a zöldenergia terén kínálna lehetőségeket a világ elmaradottabb országainak az előrelépésre. Emellett szemtől szembe versenyezve a a BRI-vel a közlekedési infrastruktúra bővítését is megtámogatná. Az EU ehhez 300 milliárd eurót tolna be a projektek finanszírozásába, de számít a kormányok és a magántőke közreműködésére is, ami növelné a rendelkezésre álló forrást.

Az összeg szerénynek tűnik ahhoz képest, amit Peking az Új selyemútra szán – a Morgan Stanley becslése szerint a kínaiak 2027-ig 1,2-1,3 ezer milliárd dollárt tolnának bele –, ám a friss felmérések szerint a BRI veszített kezdeti lendületéből, miután sok ország túl nagy kínai adósságokba verte magát egyes projektek finanszírozásához, illetve korrupciós botrányok is szegélyezik a kínai áruk szállítási folyosóját. Ezért aztán az EU hangsúlyozza, hogy a Global Gatewey projektjei átláthatók lesznek, vállalva azt is, hogy egyes feltörekvő országok kormányai előnyben részesítik a homályba burkoló kínai modellt, ami lehetővé tesz némi vadászást a zavarosban.

Bírálatok és megosztottság

Még meg sem jelent az EU koncepciója, máris bírálják, elsősorban a konkrét projektek felsorolását hiányolva. A BRI esetén látható, hogy 165 országban 13 ezer projekt indult, míg egy uniós tisztviselő szerint a Global Gateway csak egy politikai állásfoglalás, amely ugyan erős üzenet Kínának azzal, hogy hangsúlyozza a demokráciák erejét és korrektségét az Új selyemutat övező negatívumokkal szemben, de a terv végrehajtásáról nem sok szó esik.

Ráadásul az Új selyemút már mélyen behatolt Európába is, így vannak olyan uniós országok, amelyek érdekeltek a BRI sikerében. A legjobb példa a görögországi Pireusz kikötője, az egyik legnagyobb európai konténerterminál, amely a kínai állami COSCO többségi tulajdonában van, és az Új selyemút egyik kirakatprojektje.

Ehhez kapcsolódik a Budapest-Belgrád vasútfejlesztési projekt, ami a kínai áruk tranzitjának fontos útvonala lehet, ám nem mellesleg friss szerbiai számítások szerint nem térül meg belátható időn belül, miközben magyar szakasz 600 milliárd forintos költségére felvett hitel jól láthatóan meg fogja terhelni a mindenkori budapesti kormányok költségvetését.

A ciprusi kormány is elkötelezett a BRI iránt, például 290 millió euró értékű szerződést írt alá Pekinggel egy LNG-terminál létrehozásáról.

Kell a magántőke!

Szakértők szerint a Global Gateway kulcsa, hogy sikerül-e bevonni a magántőkét, ami részben növelné a forrásokat, részben elvileg javíthatja a hatékonyságot és az átláthatóságot is. A kínaiak hatékonyan dumálták rá az Új selyemút útjába eső kormányokat, hogy szálljanak be a bizniszbe és hozzanak magukkal privát szereplőket is (a Belgrád-Budapest vasút magyarországi szakaszát például magáncég, Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó egyik érdekeltsége építi).

Reinhard Bütikofer európai parlamenti képviselő, a kínai ügyek szakértője úgy véli, hogy a jövő év végére különböző projekteknek különböző régiókban már el kel indulniuk ahhoz, hogy az uniós programot komolyan vehessük. Ehhez szükség van a magántőke partneri bekapcsolódására is.

Michael Clauss, Németország EU-nagykövete felhívja a figyelmet arra, hogy a Global Gateway felteheti az EU-t mint számottevő geopolitikai szereplőt a világ térképére. Szerinte ez a projekt átláthatóságával, legalább annyira érték-, mint érdekalapú együttműködésével sok feltörekvő ország szemében az Új selyemút alternatívája lehet.