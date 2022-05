Egyre nehezebb és drágább használt autót venni Szerbiában, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy Szerbiában az év első három hónapjában mintegy 20 százalékkal csökkent ezeknek az autóknak értékesítése - vette át a Blic napilap hírét a vajdasági Szabad Magyar Szó.

Mojauto portáltól kapott információk alapján az elmúlt két év nagy nyomot hagyott ezen az iparágon, a koronavírus-járvány, az ellátásban és szállításban jelentkező gondok, a mikrocsipek gyártásának csökkenése, majd az ukrajnai háború is hatással volt a használtautó-piacra.

A világ legnagyobb autógyártói sok alkatrészt Ukrajnából és Oroszországból szereztek be, ezeknek az ára a háború kitörésével megugrott, de az autógyártás folyamatában használt szinte összes nyersanyag és alapanyag is megdrágult.

A felsoroltak eredménye az, hogy az árak állandóan növekednek, egy új autó megérkezésére pedig van, hogy egy teljes évet is várni kell. A számok azt mutatják, hogy azok az autók, amely két éve 5000 és 7000 euró közötti összegbe kerültek, most 6000 és 8500 euró között vannak. Vagy akár ennél is többet kérnek értük.

A Mojauto munkatársai arról is beszámoltak, hogy a kínálat is csökkent, és mivel továbbra is gondok vannak a beszerzéssel, nem valószínű, hogy egyhamar csökkennének az árak.