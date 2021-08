New England déli részén, New York állam és Connecticut egészén súlyos viharkárokra és áradásokra készülnek a hatóságok annak ellenére, hogy a hurrikán sokat veszített erejéből, mire elérte a szárazföldet. De még így is helyenként 95 kilométer per órás széllökéseket mérnek.

A vihar nemcsak szelídült, hanem lassult is, ami kifejezetten rossz hír, ugyanis hosszabban időzik a partszakasz fölött, így sokkal több esőt zúdít rá, ami máris komoly árvizeket okoz. Az érintett partszakasz teljes hosszában több mint 40 millió embert érint az ítéletidő - olvasható a portálon.

QP | Quality Placement

New York állam kormányzója nem sokkal korábban vészhelyzetet hirdetett, az amerikai elnök együttérzését fejezte ki, és szövetségi segítséget ígért a károsultaknak.



Az előrejelzés szerint Henri idővel kelet felé fordul, és az Atlanti-óceán irányában hagyja el térséget.