Szerbiában is megfigyelhető az a jelenség, hogy az élelmiszer- és háztartásiszer-gyártók csökkentik a termékeik kiszerelését, anélkül, hogy csökkentenék az árukat. A vécépapírtól a joghurton és kávén át a csipszig világszerte általánossá vált ez a trend. A jelenséget „zsugorflációnak” is nevezik - írja a vajdasági Szabad Magyar Szó. (Ezt a megoldást legrammozásként is szokták emlegetni a kiskereskedelemben.)

Szerbiában például a csokoládék többsége már régen nem 100 grammos kiszerelésű, csak 90 vagy 75 gramm, és ugyanígy a tejtermékekből sem annyit veszünk, mint amennyit hittünk. A szokásos egy kilogrammos, vagyis egy literes joghurtban rendszerint csak 980 gramm van. A liszteknél is érdemes odafigyelni, mert külsőre ugyan kilogrammosnak tűnhetnek, a teljes kiőrlésű liszteknél azonban előfordulhat, hogy kevesebb van a csomagolásban.

Még tovább kfogna zsugorítani



Az Egyesült Államokban egy kis Kleenex dobozban mostanra csak 60 papírzsebkendő van, pedig néhány hónappal ezelőtt még 65 volt. A Chobani Flips joghurt tömege 5,3 unciáról, 165 grammról 4,5 unciára, 140 grammra csökkent. Az Egyesült Királyságban a Nestlé 100 grammosról 90 grammosra karcsúsította a Nescafé Azera Americano kávé kiszerelését. Indiában a Vim mosogatószert 155 grammosról 135 grammosra csökkentették.

Szakértők szerint nem új keletű dolog a termékkiszerelés csökkentése, de amikor felgyorsul az infláció, tömegessé válik a jelenség, mert a vállalatok az alapanyagok, a csomagolás, a munkaerő és a szállítás költségeinek emelkedésével küszködnek, és próbálják minél kevésbé látványosan áthárítani a fogyasztókra a költségemelkedést - idéz a vajdasági hírportál a magyarmezőgazdaság.hu-t.