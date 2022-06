A globálisan elszabaduló inflációtól világszerte sújtott fogyasztók. Legalábbis erre utal három olyan fontos tényezőben beállt változás, amelyek korábban komolyan felfelé hajtották a pénzromlás ütemét - írja összefoglalójában a Bloomberg.

Az egyik ilyen egy a félvezető árakat követő index - amely változásai rendszerint visszaköszönnek az elektronikai késztermékek, a laptopok, mosogatógépek és orvosi eszközök árában is - mostanra 2018 júliusi értékének felére zuhant, s tavaly év közepe óta 14 százalékot esett. Emellett egy másik fontos költségtényező, a konténerek tengeri szállításának ára is jelentősen, 26 százalékkal csökkent 2021 szeptemberi mindenkori csúcsa óta. Márpedig ez is fontos szerepet játszik szinte az összes olyan árucikk végső árában, amelyek alkatrészei vagy egésze tengeri úton is utazik mielőtt a fogyasztókhoz kerülne.

A harmadik fontos jelzés az élelmiszerárak oldaláról érkezett. Ez pedig az, hogy az észak-amerikai műtrágyaárak is lefelé indultak el, ami hatással van a londoni paradicsom árától a johannesburgi hagymáéig. Márciusi rekordszintje óta 24 százalékkal áll lejjebb jelenleg árfolyama az azonnali piacon.

Ránk fér az enyhülés

Egy kis enyhülés a fogyasztói árakban igazán ráférne a világra. Az eurózónában az infláció jelenleg elérte a 8 százalékot, a pénteken napvilágot látó májusi adat pedig ezt is meghaladhatja, az elemzők éves szinten 8,3 százalékot várnak. Ekkor jön ki a japán adat is, itt 9,3 százalék a várakozás, de a kínai érték is. Utóbbi esetében a fogyasztói árak ugyan nem, de a termelői árak szintén 6,5 százalék körüli emelkedést mutathatnak éves szinten. Magyarországon szintén kedvezőtlenul alakult az infláció, májusban 10,7 százalékot tett ki, ami meghaladta a várakoztásokat.

Túl a csúcson?

Miközben a világ nagy jegybankjainak többsége kamatemelésekkel reagál a megugró inflációra, az elemzők egyre nagyobb hányada szeretné igaznak hinni a feltételezést, hogy az infláció csúcsa már mögöttünk van, még akkor is, ha az alacsonyabb termelési költségek némi fáziskéséssel jelentkeznek majd a fogyasztók által érzékelt késztermék árakban.

Kevés elemző bízik még abban, hogy rövid távon visszatérhetnének a járványidőszak előtt tapasztalt árak, azonban az olyan kiskereskedelmi óriások, mint az amerikai Walmart máris szenvednek attól, hogy a magasabb árakon a kevésbé lelkes vásárlók felé nem tudja értékesíteni felduzzasztott készleteit. Ez azt is jelentheti, hogy a kínálat oldali árnyomás enyhülésével a jegybankokon is enyhülhet a nyomás a szigorítások irányában.

Khoon Goh, a szingapúri Australia & New Zealand Banking Group elemzési osztályának vezetője úgy látja, ezek olyan jelek, amelyek arra utalhatnak, talán nincs messze a fordulópont és elkezdődhetett globálisan is az éves inflációs ráták csökkenése. A 6,5 százalékos termelői áremelkedés Kínában például ugyan magas, azonban alacsonyabb mint az áprilisban tapasztalt 8 százalék. Az alacsonyabb konténer szállítási költségek és a rövidülő szállítási idők is arra utalnak, hogy egy csomó korábbi probléma lassan megoldódik a globális szállítási láncokban, s ez jelentősen enyhítheti a nyomást az év későbbi részében.