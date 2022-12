A japán Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, a Sompo Japan Insurance és a Mitsui Sumitomo Insurance múlt pénteken közölte a hajótulajdonosokkal, hogy január 1-jétől nem kínálnak biztosítási fedezetet az orosz vizeken háború miatt bekövetkező hajókárra, mert a viszontbiztosítók is visszavonták a saját fedezetüket.

Kedden azonban az ipari minisztérium egy magas rangú tisztviselője azt mondta, hogy a japán kormány arra kérte a biztosítókat, vállaljanak további kockázatokat, hogy továbbra is háborús biztosítást nyújthassanak a cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítmányozóknak - adta hírül a Reuters.

Ezzel akarták biztosítani, hogy Japán a téli csúcskereslet idején is képes legyen importálni az üzemanyagot az oroszországi Távol-Keleten található Szahalin-2 gáz- és olajprojektből. A biztosítók viszontbiztosítókkal tárgyaltak a fedezet egy részének pótlásáról, és várhatóan lehetővé teszik a biztosítás folytatását - jelentette csütörtökön a Nikkei.

